睽違十六年！LVMH花270億改造巴黎傳奇百貨　「莎瑪麗丹」強勢回歸

文／瘋設計

法國的經典大型百貨La Samaritaine（莎瑪麗丹）今年重新開張了，它過去在1870年創建，從小精品店一路到大型百貨，最終因經營不善造成虧損以及建物安全標準等問題而關閉，2005年左右被LVMH買下，由建築師事務所SANAA經時多年的更新，曾宣告在2020年4月重新開業，最終於今年正式開張。

莎瑪麗丹坐落在巴黎市中心，就位於羅浮宮旁、也鄰近巴黎聖母院、塞納河畔，是巴黎人文時尚的重要區域。本次重建改造的計畫LVMH集團耗資超過7.5億歐元，在2005年LVMH接手後，因安全因素、巴黎政府的反對、創辦人家族的反對等多項因素，這間傳奇百貨一直處於歇業重建狀態，並待LVMH提出改造方案，然而遲至2015年才獲得許可開始重建。

LVMH將建築改造計畫交由2010年獲得普立茲克建築獎肯定的妹島和世和西沢立衛，也就是日本知名建築事務所SANAA操刀...

文字整理：Nana 資料來源：arquitecturaviva、dezeen

（完整文章請看瘋設計）

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