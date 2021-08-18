　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

睽違十六年！LVMH花270億改造巴黎傳奇百貨　「莎瑪麗丹」強勢回歸

文／瘋設計

法國的經典大型百貨La Samaritaine（莎瑪麗丹）今年重新開張了，它過去在1870年創建，從小精品店一路到大型百貨，最終因經營不善造成虧損以及建物安全標準等問題而關閉，2005年左右被LVMH買下，由建築師事務所SANAA經時多年的更新，曾宣告在2020年4月重新開業，最終於今年正式開張。

莎瑪麗丹坐落在巴黎市中心，就位於羅浮宮旁、也鄰近巴黎聖母院、塞納河畔，是巴黎人文時尚的重要區域。本次重建改造的計畫LVMH集團耗資超過7.5億歐元，在2005年LVMH接手後，因安全因素、巴黎政府的反對、創辦人家族的反對等多項因素，這間傳奇百貨一直處於歇業重建狀態，並待LVMH提出改造方案，然而遲至2015年才獲得許可開始重建。

LVMH將建築改造計畫交由2010年獲得普立茲克建築獎肯定的妹島和世和西沢立衛，也就是日本知名建築事務所SANAA操刀...

文字整理：Nana　資料來源：arquitecturavivadezeen 

（完整文章請看瘋設計

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
恐怖追砍畫面曝！「裝熟男」惱羞抽刀狂揮　自助餐老闆負傷逃
拍婚紗照坦承買春！陸夫被罵噁心　撞車後把妻子拖出車外打死
快訊／新北花蓮團染疫擴至北投！　辦公室3確診同樓層居隔106
台電群聚感染！孕婦打2劑莫德納染疫「Ct值11」超高　255
快訊／北市+4分布出爐　2人職場感染、2人感染源不明
未來開放國軍打高端？　陳時中給答案
LIVE／北市+4！台電爆「群聚感染」　柯文哲最新說明
快訊／前國防副部長張哲平涉共諜案　檢調搜索約談2退役將校
新北最新足跡曝　這4天都搭「這班公車」、三重大同市場
快訊／蔡英文撫平派系紛爭　下令全黨捍衛「五倍券」政策路線
快訊／新北今增2例「感染源都不明」
快訊／蔡英文首談阿富汗　揭台灣「唯一選項」
瀑布封22年現鬼影　命理專家：極陰年！非必要別出門
LIVE／新北+2！籲中央補足疫苗防Delta　侯友宜最新說
鄧佳華進日月光「考題不簡單」　過來人認卡關2次！神祕薪資驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

零食開封沒吃完怎辦？全聯教3步驟封口術　網笑：不會有這天

睽違十六年！LVMH花270億改造巴黎傳奇百貨　「莎瑪麗丹」強勢回歸

最新！超可愛三麗鷗口罩限量賣　加碼LINE FRIENDS海邊戲水款Q爆

【廣編】《崩壞3rd》x立頓　陽光暢飲聯名活動開啟

雞塊控注意！麥當勞「泰式新沾醬」限量開吃　蒜香味超濃還有辣

開學必備防疫小物！繪本口罩、蜘蛛人手環熱銷　環保餐具需求增7成

孩子天天在家中地上打滾、好怕細菌纏身！醫師建議「抗菌拖地法」守護健康

只有3天！超商「中元節限定優惠」來了　消費滿200元直接打88折

天后代言「有感瘦」滿意度98%「石墨烯塑崩褲」搶破頭！

不用等五倍券！東森購物網直接給15%回饋　滿額加碼再送＄1888

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

零食開封沒吃完怎辦？全聯教3步驟封口術　網笑：不會有這天

睽違十六年！LVMH花270億改造巴黎傳奇百貨　「莎瑪麗丹」強勢回歸

最新！超可愛三麗鷗口罩限量賣　加碼LINE FRIENDS海邊戲水款Q爆

【廣編】《崩壞3rd》x立頓　陽光暢飲聯名活動開啟

雞塊控注意！麥當勞「泰式新沾醬」限量開吃　蒜香味超濃還有辣

開學必備防疫小物！繪本口罩、蜘蛛人手環熱銷　環保餐具需求增7成

孩子天天在家中地上打滾、好怕細菌纏身！醫師建議「抗菌拖地法」守護健康

只有3天！超商「中元節限定優惠」來了　消費滿200元直接打88折

天后代言「有感瘦」滿意度98%「石墨烯塑崩褲」搶破頭！

不用等五倍券！東森購物網直接給15%回饋　滿額加碼再送＄1888

AI無人機也邁向5G世代　高通Q4推出RB5 5G平台套件

傳中斷與立陶宛鐵路貨運　陸中鐵集裝箱公司：消息不實！

雲林五分車觀光復始遙遙無期　張麗善：願親率團隊向蘇院長簡報

台東推動中元普渡祭祀線上辦　誠心敬意表達最重要

快訊／印度移入個案3個月後PCR轉陽　2度赴台南看棒球感染源不明

快訊／台電確診連環爆！王必勝再介入　北市府：目前沒這需求

高端疫苗下周開打　新北7萬2494人登記、預約率46％

股市心懸當沖降稅降稅何時拍板　財政部：很快有消息

「12種蔬果農藥殘留」排行榜出爐！網：第1名不意外

中信兄弟封王慶祝優惠　商品6折還有王者冠軍箱

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

消費熱門新聞

限時3天！超商「5大咖啡飲品優惠」來了

快訊／家樂福天母店晚上8點閉店消毒

天后代言「石墨烯塑崩褲」搶破頭！

只有3天！超商滿200元直接打88折

麥當勞雞塊限量新沾醬來了！

東森創先例　王令麟將產品分潤給節目選手

全聯教「零食封口術」

網推洗碗神器戰勝油膩氣炸鍋

不怕弄丟貼紙！全聯將推數位印花

開學必備防疫小物！蜘蛛人手環熱銷

夏季限定三麗鷗口罩限量開賣

日本選物講求「簡約質感」連牙膏都有專屬香氛

孩子家中地上玩憂細菌纏身　醫師推抗菌拖地法顧健康

肯德基限量開賣「雞米花甜筒」！

更多熱門

相關新聞

採光、景觀兼備的「天井之屋」　

採光、景觀兼備的「天井之屋」　

你也有嚮往大面落地窗，卻擔心暴露隱私的困擾嗎？由以色列建築師 Meirav Galan 改建、位於特拉維市 Neve Tzedek 社區的 Neve Tzedek Patio House ( 天井之屋 )，就是一座兼顧採光、景觀、隱私和美學的現代摩登別墅。

拿著酒杯逛法國薩瓦省酒莊

拿著酒杯逛法國薩瓦省酒莊

韓國廢棄博物館變身美學教育館

韓國廢棄博物館變身美學教育館

等1年無人問！員林唯一百貨「讓步價」　1.98億求售

等1年無人問！員林唯一百貨「讓步價」　1.98億求售

新光三越進軍台北東區今簽約　新商場預定2022年第四季開幕

新光三越進軍台北東區今簽約　新商場預定2022年第四季開幕

關鍵字：

建築 室內設計 LVMH 法國 巴黎 百貨 SANAA

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

「FBI帥哥鄧佳華」新工作職位曝光！　日月光證實：對員工一視同仁

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

周揚青交往10天爽撈5000萬！

男淡定掛纜車外　慘墜15公尺身亡

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

15份臭臭鍋被棄單　外送妹1舉動千人讚爆

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面