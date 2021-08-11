幫扛甘庶勇奪舉重金牌！黃宜甄獲總統教育獎曝心願：買房給阿嬤住

▲黃宜甄得到總統教育獎。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣有一個亮眼的舉重選手黃宜甄(16歲)，今年得到總統教育獎，在全中運49公斤級舉重錦標賽打破全國紀錄，也曾出國參賽勇奪金牌，更是中華奧運黃金計畫培訓選手，她要向「舉重女神」郭婞淳姐姐看齊，未來進軍2024巴黎奧運，為台灣爭光，樂觀進取的她只有一個願望「將來能買一棟房子給阿嬤住」。

黃宜甄家住社頭，社頭國中畢業今年9月份將就讀成功高中體育班，父母親在3歲的時候離異，與父親及阿嬤跟2個哥哥一起長大，6年前黃父罹患口腔癌後，全靠阿嬤代工襪子製作與領取低收補助金維生。

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▲黃宜甄(中)得到總統教育獎。（圖／記者唐詠絮攝）

教練謝志典說，黃宜甄就讀國小時就參加校內田徑運動，小時候姑姑在南投紫南宮賣甘蔗汁，還曾幫忙扛甘蔗，到就讀社頭國中一年級時，改練舉重，拿下人生第一個舉重金牌及入選國手。是一個非常刻苦耐勞的學生，黃宜甄說，阿嬤得知她拿獎牌後非常開心，現在也支持她舉重的決定，未來最想買房子給阿嬤跟家人住。

在社頭國中校長周昌憲的眼中，黃宜甄是一個很棒的運動選手，也是一個樂觀進取的學生，看她每天很辛苦的練習，從沒有因為自己是單親、父親生病而心生退卻，反而成為激勵她奮發的動力，也為自己許下一個志願，要向舉重女神郭婞淳看齊，前進奧運。

▲黃宜甄得到總統教育獎。（圖／彰化縣政府提供）

今天黃宜甄在縣府接受縣長表揚，縣長王惠美說，她出身新住民及低收入戶家庭，雖處於文化和經濟弱勢，但苦練舉重，於2020年及2021年全中運比賽中，以挺舉及抓舉總和創大會紀錄，成為教育部體育署與舉重協會積極培訓的選手，也是繼郭婞淳之後被舉重協會看好的選手，請大家拭目以待。

王惠美進一步表示，希望年輕朋友能學習黃宜甄在困境中不斷向上的精神，黃宜甄很難得有這樣的成就，最主要需謝謝他們的家人的支持，以及師長們的識才與協助，在體壇上發光發熱。

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