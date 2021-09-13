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快訊／涉強押澎恰恰討債4千萬　三溫暖大亨、通化街幫主判決出爐

▲▼澎恰恰北市萬華角頭、綽號「芋仔」的朱秀琮。（圖／ETtoday資料照）

▲涉嫌向澎恰恰(左起)恐嚇討債的通化街幫主朱秀琮一審判決結果出爐。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松／台北報導

藝人澎恰恰月初才因累計欠款2.4億元鬧失蹤，隨後聲明「絕無為了不還債而輕生」，讓大家鬆口氣，而讓澎恰恰飽受逼債痛苦的最主要來源之一，是三溫暖老闆楊振豐與通化街幫主朱秀琮，2人被控在去年月把澎恰恰押到亞太三溫暖，逼討4000萬元債務，又涉拘禁台南擔仔麵集團女婿周文保3天，台北地院13日判楊1年7月，緩刑4年；朱1年8月，緩刑4年；張姓小弟6月，可易科罰金。

台北地檢署起訴控，楊振豐(楊醫師)和朱秀琮(芋仔)共同經營高利貸，澎恰恰陸續借款8千萬元，還到剩下4千萬元再也無力償還，甚至公開宣告破產，但在2020年10月23日，澎恰恰被楊等人約到亞太三溫暖15樓的休息室，澎被恐嚇「以前這種都是雙腳先打斷，我對你已經很好了」。

▲▼楊振豐（人稱楊醫師）在刑事局員警押解下，移送台北地檢署複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲亞太三溫暖老闆楊振豐否認為了追債限制澎恰恰的行動自由。（資料照／記者劉昌松攝）

澎恰恰被逼得先想辦法讓同行的兒子離開後，答應要拿房子擔保還款，期間有朋友得知消息協助報警，警方立刻出動到三溫暖把澎恰恰帶走才脫困，並在確認澎安全無虞後，由檢察官指示讓澎離去。

另外台南擔仔麵集團、頂鮮101餐廳負責人周文保，也因為陸續借款1.2億元，被楊等人拘禁3天，周趕緊打電話籌款還債才脫身，檢察官李頲翰依恐嚇、妨害自由強制等罪嫌起訴楊、朱以及小弟張銓皓3人，楊在法庭上否認限制澎恰恰的行動自由，朱則辯稱只是希望澎為債務提出擔保，確保施加任何暴力脅迫。

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