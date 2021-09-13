澎恰恰「一句話」向法官求情　三溫暖大亨強押討4千萬免囚原因曝

▲澎恰恰曾遭暴力討債，事後卻幫被告求情，希望法院給予被告緩刑機會。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

記者劉昌松／台北報導

藝人澎恰恰因為欠債，去年和兒子一起，被三溫暖老闆楊振豐與通化街幫主朱秀琮軟禁在三溫暖休息室內，事後檢察官依強制、恐嚇等罪將楊、朱起訴，台北地院13日宣判，給予2人緩刑機會，主要原因是澎恰恰身為被害人，卻幫被告求情說：「欠債還錢天經地義，我不會擔心他們再暴力討債。」

台北地檢署起訴控，楊振豐(楊醫師)和朱秀琮(芋仔)共同經營高利貸，澎恰恰陸續借款8千萬元，還到剩下4千萬元再也無力償還，甚至公開宣告破產，但在2020年10月23日，澎恰恰被楊等人約到亞太三溫暖15樓的休息室，澎被恐嚇「以前這種都是雙腳先打斷，我對你已經很好了」。

澎恰恰被逼得先想辦法讓同行的兒子離開後，答應要拿房子擔保還款，期間有朋友得知消息協助報警，警方立刻出動到三溫暖把澎恰恰帶走才脫困，並在確認澎安全無虞後，由檢察官指示讓澎離去。另外台南擔仔麵集團、頂鮮101餐廳負責人周文保，也因為陸續借款1.2億元，被楊等人拘禁3天。

台北地院13日分別依私行拘禁、強制、恐嚇等罪判處楊徒刑1年7月，緩刑4年；朱徒刑1年8月，緩刑4年，張犯行較輕，僅判徒刑6月，可易科罰金。

法官宣判後表示，給予楊、朱緩刑機會的主要原因，除了被告都已經認罪，本名澎高尚的澎恰恰也曾出庭表示：「我認為欠債還錢天經地義，這之間不管有誤會還是瑕疵，都請法官從輕量刑，給予被告2人改過自新的機會，我不會擔心他們再暴力討債。」而朱、楊也各自考量資力，總計捐款120萬元給社福公益團體彌補過錯，因此獲得緩刑機會。可上訴。

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