　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無良商人趁疫情清庫存！兒童口罩換包裝　「延後4年製造」賣17萬片

▲▼兒童口罩貨量充足。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲2020年新冠肺炎蔓延，造成口罩搶購潮，指揮中心曾說明兒童口罩貨量充足。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者劉昌松／台北報導

口罩盤商衛風科技公司，4年前買了1批兒童及幼童口罩，但是賣不好淪為庫存貨，去年初，適逢疫情，口罩突然變成暢銷品，衛風公司為了美化賣相，竟然擅自改包裝，把庫存貨的製造日期竄改成2020年2月份，果然賣出超過17萬片，衛生單位緊急回收只剩2萬多片，台北地檢署依違反《藥事法》等罪起訴衛風總經理和副總經理。

起訴指出，衛風科技公司執行董事兼總經理陳亦信是公司實際負責人，他早在2016年1月到2017年7月間，委託後來成為口罩國家隊的台灣康匠公司，生產製造了約130萬片的兒童及幼童一般口罩，當時這批口罩掛上衛風公司商標，以每袋30片裝的包裝上市販售，但是賣不好，滯銷品全列入庫存。

兒童口罩示意圖（圖／取自免費圖庫pexels）

▲口罩中盤商搶搭疫情風潮，竄改庫存的兒童口罩製造日期美化賣相。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

2020年1月開始，新冠肺炎疫情在全世界蔓延，醫界證實口罩可預防傳染，行政院也正式公告醫療用口罩是《刑法》中的定義的生活必需用品，頓時引爆口罩銷售熱潮，陳亦信為了紓解庫存壓力，指示副總經理吳宇哲著手改包裝，把製造日期延後，提高消費者購買誘因。

不知情業者受託「衛風醫用口罩3D薄膜PM0.3兒童10入」的包裝盒，盒上加印「2020202010」，製造口罩是2020年2月新出產的假象，並將原本30片裝，改為10片裝，賣給2家下游公司自行銷售或到屈臣氏等通路上架，總計下游公司共買了1萬7788盒，相關單位獲報在2、3月多次稽查，只扣回2千多盒，依每盒10片計算，已有15萬片製造超過4年的口罩被消費者買走使用，涉嫌詐欺、妨害農工商、以及違反《藥事法》等罪。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

20歲男買名車沒錢付！老公寓貸款挺兒卻被騙光　窮爸活活氣死

超狂輕熟女賣「原味按摩棒」！外送員代付款取貨　買家卻神隱了

國小女師暗槓環保競賽禮券！只給學生紅包袋　她辯：有請喝牛奶

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
快訊／明德中學爆「集合400學生群聚看電影」　教育局開罰
莫德納等不到第2劑！　指揮中心：討論混打BNT可能性
璨樹陸警發布　侯友宜：晚點宣布新北明天是否停班課
LIVE／確診國中生定序Alpha　柯文哲最新說明
719前沒勾AZ　她曝「神速1招」：一天內家人全打完
快訊／新北5天篩檢近2萬人　0人陽性
LIVE／幼兒園群聚「20案都Delta」　侯友宜最新說明
快訊／條子鴿真的慘了！出版社宣布下架著作　無條件退書
LIVE／璨樹今明雨炸全台　氣象局最新說明
第九輪打BNT！　9／20開放預約
璨樹陸警範圍再擴大！　全台列警戒區
女友忘關藍芽「親暱對話小王」！　無尊被綠崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大學生校園未戴口罩被罰未繳　執行署出手讓他秒噴1整年手搖飲

9年級屁孩裝高富帥交友軟體耍詐　暈船妹子見「不出金」秒夢碎

備戰璨樹　軍方AAV7兩棲登陸突擊車坐鎮蘇澳

密醫「蔣博士」給病患綠色粉末　辯外用藥被誤聽成「吃看看」

無良商人趁疫情清庫存！兒童口罩換包裝　「延後4年製造」賣17萬片

快訊／阿里山林鐵宣布：周日停駛　1年內退票免手續費

快訊／璨樹狂暴北襲　基隆嶼緊急封島3天

「啵」一聲臘腸狗慘成輪下魂　主人悲究責真相逆襲

快訊／台23預警封閉　中橫+蘇花17：00後擬跟進！台11視浪高管制

前女友備用鑰匙藏門外消防箱　他半夜偷開門闖入原因曝

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

藝人澎恰恰欠2.4億債務走投無路　連千毅公布誘人薪資喊「我幫你」

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

瘋狂舍監半裸開名車撞北藝大！ 「底盤、車頭卡樓梯」還搜出大麻

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

大學生校園未戴口罩被罰未繳　執行署出手讓他秒噴1整年手搖飲

9年級屁孩裝高富帥交友軟體耍詐　暈船妹子見「不出金」秒夢碎

備戰璨樹　軍方AAV7兩棲登陸突擊車坐鎮蘇澳

密醫「蔣博士」給病患綠色粉末　辯外用藥被誤聽成「吃看看」

無良商人趁疫情清庫存！兒童口罩換包裝　「延後4年製造」賣17萬片

快訊／阿里山林鐵宣布：周日停駛　1年內退票免手續費

快訊／璨樹狂暴北襲　基隆嶼緊急封島3天

「啵」一聲臘腸狗慘成輪下魂　主人悲究責真相逆襲

快訊／台23預警封閉　中橫+蘇花17：00後擬跟進！台11視浪高管制

前女友備用鑰匙藏門外消防箱　他半夜偷開門闖入原因曝

Zion.T、星野源突破次元壁合唱！《尚氣》還有韓高顏值製作人參與

璨樹颱風逼近！新北加強防颱宣導　農業局從山到海全方位防災

大學生校園未戴口罩被罰未繳　執行署出手讓他秒噴1整年手搖飲

快訊／松山某國中生確診「共920人PCR」　目前904人篩檢陰性

強颱璨樹掃台！台鐵「南迴線午後停駛」　各級列車異動一覽

「小泰森」自稱是當今最像阿里的拳手　最想擁控制時間超能力

沒吃海鮮也會痛風？醫生點出5地雷　手搖飲也在其中

跨國同婚登記問題　內政部：修法完成後戶政將配合辦理

交通部加發計程車駕駛1萬元紓困薪資補貼　陸續直接撥款入帳

9年級屁孩裝高富帥交友軟體耍詐　暈船妹子見「不出金」秒夢碎

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

社會熱門新聞

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

基隆老闆剁一整夜　燉煮「人肉羊肉爐」

女懸15樓　警所長單手伏地挺身喊：哥幫妳

LINE傳「確診 50+　發假訊息男抓到了

苗栗情侶自撞！21歲富家女拋3歲兒私奔殞命

輕熟女賣「原味按摩棒」　外送員慘淪「買家」

嫁牙醫又劈牙醫！人妻被控激壞903次

室友鑽進被窩！男大生睡夢中「被含住」崩潰

跌入「電梯井」墜2米深！他當場身亡

鄧佳華提早1hr上班　2爆乳妹圍身邊幫秤米

重機改車牌架　警認定無法辨識開罰被打臉

快訊／彰化市民宅大火　警消搶救中

快訊／國道1號深夜追撞　插進大車車尾

驚悚畫面曝！阿公騎3輪車遇「鬼遮眼」被撞慘死

更多熱門

相關新聞

博奕詐騙藏身百萬月租商辦！賭客發現秒封鎖

博奕詐騙藏身百萬月租商辦！賭客發現秒封鎖

金門縣刑大日前追查民眾在假投資博奕詐欺網站遭詐騙百萬元，循線追查到廖姓主嫌等7人，清查流動資金約750億元，這家公司負責人為躲避查緝，藏身在北市月租百萬精華地段，藉門禁森嚴商辦當掩護，全案擴大偵辦中。

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

他問「借名讓親戚買房」　律師曝一狀況倫詐欺犯

他問「借名讓親戚買房」　律師曝一狀況倫詐欺犯

Delta「侵台卻弱化？」　鄉民驚嘆3點：世界第一

Delta「侵台卻弱化？」　鄉民驚嘆3點：世界第一

20歲男買名車沒錢付！窮爸貸款挺兒被騙光活活氣死

20歲男買名車沒錢付！窮爸貸款挺兒被騙光活活氣死

關鍵字：

衛風科技康匠口罩兒童口罩幼童口罩製造日期賣相庫存藥事法醫療器材詐欺妨害農工商

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／屏東6鄉鎮晚上停班停課！全台停班課一次看

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

1號跌落神壇？50嵐鐵粉曝「1品項」是第一名

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

搶先蘋果發表會！iPhone13上架「2絕美新色」曝

BNT「3族群」9／20開放預約　9／25開打

雙北等4縣市　明放颱風假機率大

璨樹暴風圈觸陸！颱風結構紮實

最容易單身的3大星座！

陳雨菲穿「陸牌球鞋」腳被割出血　代言人慘遭出征

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面