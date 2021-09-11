無良商人趁疫情清庫存！兒童口罩換包裝　「延後4年製造」賣17萬片

▲2020年新冠肺炎蔓延，造成口罩搶購潮，指揮中心曾說明兒童口罩貨量充足。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者劉昌松／台北報導

口罩盤商衛風科技公司，4年前買了1批兒童及幼童口罩，但是賣不好淪為庫存貨，去年初，適逢疫情，口罩突然變成暢銷品，衛風公司為了美化賣相，竟然擅自改包裝，把庫存貨的製造日期竄改成2020年2月份，果然賣出超過17萬片，衛生單位緊急回收只剩2萬多片，台北地檢署依違反《藥事法》等罪起訴衛風總經理和副總經理。

起訴指出，衛風科技公司執行董事兼總經理陳亦信是公司實際負責人，他早在2016年1月到2017年7月間，委託後來成為口罩國家隊的台灣康匠公司，生產製造了約130萬片的兒童及幼童一般口罩，當時這批口罩掛上衛風公司商標，以每袋30片裝的包裝上市販售，但是賣不好，滯銷品全列入庫存。

▲口罩中盤商搶搭疫情風潮，竄改庫存的兒童口罩製造日期美化賣相。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

2020年1月開始，新冠肺炎疫情在全世界蔓延，醫界證實口罩可預防傳染，行政院也正式公告醫療用口罩是《刑法》中的定義的生活必需用品，頓時引爆口罩銷售熱潮，陳亦信為了紓解庫存壓力，指示副總經理吳宇哲著手改包裝，把製造日期延後，提高消費者購買誘因。

不知情業者受託「衛風醫用口罩3D薄膜PM0.3兒童10入」的包裝盒，盒上加印「2020202010」，製造口罩是2020年2月新出產的假象，並將原本30片裝，改為10片裝，賣給2家下游公司自行銷售或到屈臣氏等通路上架，總計下游公司共買了1萬7788盒，相關單位獲報在2、3月多次稽查，只扣回2千多盒，依每盒10片計算，已有15萬片製造超過4年的口罩被消費者買走使用，涉嫌詐欺、妨害農工商、以及違反《藥事法》等罪。

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