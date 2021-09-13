澎恰恰深夜現身！詳談3hrs確定合作　連千毅興奮：澎哥將東山再起

▲澎恰恰深夜現身，與連千毅深談3小時後，2人達成合作協議。（圖／連千毅授權提供）

記者陳雕文／新北報導

資深藝人澎恰恰欠下2.4億元債務並宣告破產，日前還驚傳失聯，後來透過臉書報平安，連千毅見狀決定伸援手，開出年收超過2000萬的直播約力邀合作，澎恰恰幾經思慮後，於13日深夜與連千毅聯繫並見面，2人促膝長談到凌晨5點，達成合作共識並簽約，連千毅興奮表示，「澎哥即將東山再起」。

連千毅12日在臉書發文，「今天澎恰恰，澎哥，有請幾位重量級的演藝圈長輩，來聯絡了！」13日凌晨2點，澎恰恰現身與連千毅詳談細節，直到凌晨5點達成共識並簽約。連千毅興奮表示，「要正式合體了！澎哥準備東山再起」！

▲連千毅與澎恰恰將攜手合作。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰、連千毅）

對於自己肯伸出援手，連千毅直言是看到演藝圈沒人肯幫忙，才決定自己跳出來，更勸澎恰恰：「2億不是個大數目，能放下身段，解決問題，才是大智慧。」表示誰沒有大起大落，欠錢就還錢，並沒有什麼大不了，至於被問到為何不直接借？他則認為：「要有生產，才能解決問題，多勞多得。」

連千毅先前對澎恰恰開出5大條件，包括單場直播價10萬，單月至少會有16場，年收會超過1900萬，額外還有獎金，更甚至會規劃一個專屬澎恰恰的直播時段，接著又加碼，表示加上激勵獎金後，年收將破2000萬，若澎有興趣，細節可再談。

至於實際談完的薪資為多少，連千毅解釋，目前跟澎哥的合作條件需保密，過2天將宣布記者會的日期，並於記者會上說明細節。