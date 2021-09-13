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璨樹直撲長江口　中南部降雨明顯！北北基東上看36℃

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲璨樹颱風離開台灣，各地氣溫回升上看36度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

璨樹颱風遠離，今天天氣好轉回溫，氣象局針對北北桃東發佈黃色高溫燈號。由於西南風吹拂影響，中南部有明顯降雨，要多加留意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，根據最新(13日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，璨樹颱風目前朝長江口前進，明(14)日進入「鞍形場」，導引氣流弱、呈現滯留打轉現象，週四(16日)才逐漸向東北東移動。

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▲▼璨樹潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲璨樹朝長江口前進。

由於「上海」在「不確定性範圍」(左圖紅框)內，是否會有所影響？待觀察！不過，明日至週四台灣附近大氣型態也因此近乎滯留，形成微弱西南風與陸風輻合的有利環境，中南部清晨常有陣雨發生。

受到西南風影響，中南部地區及恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，並容易伴隨較大雨勢，山區也有短延時強降雨發生的機率，請多留意，其他地區清晨前也仍有降雨，白天之後則轉為多雲可見陽光的天氣，剩下山區午後有零星短暫陣雨；隨著降雨減少，北部及東半部白天再度變得較為悶熱，高溫可以來到33-36度，大台北、桃園及台東地區有局部36度以上高溫發生的機率，東南部地區有機會出現焚風的現象。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲北北基東發佈黃色高溫燈號。

明日至週四(14至16日)各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，需防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生；清晨西南風與陸風輻合，中南部亦有局部降雨的機率。

週五、六(17、18日)各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流發展，仍應注意較大降雨。

最新模式模擬顯示，下週(19)日至中秋節〔下週二(21日)〕各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，影響很小。

▼西南風吹拂影響，中南部今天雨勢明顯。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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