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陸專家：璨樹沒被中央山脈大幅削弱　明將直襲浙江「是厲害角色」

▲▼陸專家：燦樹明可能登陸浙江　沒被中央山脈大幅削弱「是狠角色」。（圖／大陸中央氣象台）

▲大陸中央氣象台對璨樹颱風的路徑預估。（圖／大陸中央氣象台）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中央氣象台預估，颱風「璨樹」遠離台灣之後，將會往浙江一帶移動，並可能於13日上午從浙江舟山至三門一帶沿海登陸，或擦過舟山進入杭州灣。為了因應「璨樹」的到來，舟山官方已於12日下午宣布，全市中小學、幼兒園13日停課。

大陸中國天氣網氣象分析師張娟表示，目前來看，台灣中央山脈對璨樹起到的削弱作用較弱，颱風的核心實力被保留了下來，所以現在依然非常強勢，「這也就意味著，華東地區將直接面對這個『厲害角色』，浙江、上海、江蘇等地的公眾一定要前做好防範措施。」

中央氣象台預計，12至15日受颱風璨樹及其外圍雲系影響，台灣、浙江中東部、上海、江蘇東南部等地的部分地區先後有暴雨到大暴雨，江蘇東南部、浙江沿海、台灣局地有特大暴雨。

▲▼陸專家：燦樹明可能登陸浙江　沒被中央山脈大幅削弱「是狠角色」。（圖／大陸中央氣象台）

張娟指出，璨樹北上進入杭州灣後，引導氣流減弱，移速會變慢，將在杭州灣附近海面或地區迴旋少動，「如果璨樹在杭州灣迴旋少動，對於浙江、上海、江蘇等地來說都不是好事，這一帶強風雨天氣將持續3到4天，上海、浙江北部一帶不排除局地降水量突破歷史同期極值的可能性。」

張娟表示，一般在颱風前進方向的右側，往往是最大風速出現的地方，被稱為「危險半圓」，從璨樹七級風圈影響到陸地開始到登陸前，它的行進方向右側就是「危險半圓」的影響區域了，「目前來看，浙江中北部以及上海、江蘇南部在內的長三角一帶地區，都可能進入颱風『危險半圓』，成為明後天的暴雨中心。」

不過，張娟也強調，目前璨樹登陸或擦過浙江一帶還存在不確定性，這也會直接影響到長三角地區風雨的強度。

張娟還說，由於風大雨強，今天開始浙江、上海，江蘇一帶飛機、高鐵等交通就會受影響，明後天機場航班還可能面臨大面積延誤或取消，建議上述地區的公眾，未來幾天盡量待在家防範颱風。另外，海上作業人員遇颱風應採取避航方法，遠離颱風中心，漁民需盡快回港避風。

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