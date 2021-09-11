朱立倫中常遲到早退真相曝　他提一件事反擊：朱只會早到

▲國民黨主席候選人朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）



政治中心／台北報導

網路上近期瘋傳國民黨主席候選人朱立倫在中常會晚到早退的影片，挨批「目中無人」、「不懂禮貌」，根本就不具格。對此，曾與朱立倫共事多年的前立委陳學聖表示，朱立倫從政經歷豐富，怎可能在眾目睽睽下嚴重犯錯？有什麼事再急，也要憋住，以免被作文章。

陳學聖表示，朱立倫從政那麼多年，歷練立委、兩任桃園縣長、兩任新北市長、行政院副院長、國民黨主席，接見內、外貴賓無數，真的沒有聽過他失禮過。

陳學聖提到，自己和朱共事那麼多年，有很多性格上的不同，特別是他的精準，正好對映出自己的閒散。就論「守時」這件事來說，只要有和朱約見面過的人，都知道絕對不能遲到，因為朱只會早到，所以再有遲到習慣的人，見朱都會特別繃緊時間，以免朱等。

因此，陳學聖認為，朱立倫在作事方面，他不會有神來一筆，一定先將規則、評比、績效說清楚，尤其是他所熟悉的數據。如果作不好，他可是非常嚴厲，沒有什麼人情好說。但若是有突發、不在預期內狀況，把話說明白，朱是可以接受的。

陳學聖也說，這樣一個在方正規矩內行走的人，你可以說他不容易親近，溫度不夠，但你要說他不懂禮貌，「我真的不相信！」而且當天那麼多媒體在直播，比政見會一家轉播，絕對有更多人在看，以朱所謂大家形容的「精算」個性，政治的歷練，怎可能在眾目睽睽下嚴重犯錯？有什麼事再急，也要憋住，以免被作文章。這種政治功課，我們作太多了！

陳學聖強調，依朱作事原則，出席中常會前，一定會先問好是否要待全場，可否提前離席。只是很可惜，未說清楚的規則，再加上正好後面接著張亞中，整件事就失焦了！他也說，朱或有各種缺失、不足，但要用一個場合的各自解讀，就說朱「不懂禮貌」，大家不妨可以再斟酌思惟一下看對不對。