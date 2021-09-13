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起司、乾酪傻傻分不清？營養師教你輕鬆分辨健康吃

▲▼漢堡,起司。（圖／免費圖庫pxhere）

▲起司、奶酪、乾酪大不同，購買時要注意成份標示。（圖／免費圖庫pxhere）

生活中心／綜合報導

大多數的人分辨不太出起司、乾酪、乳酪差異在哪，不過，它們確實有很大的不同，尤其乳酪有可能不是乳製品而是奶油，營養師高敏敏就在臉書分專，PO文教大家如何分辯，別把它們搞混囉！

高敏敏指出，根據國內法規的名詞定義中，「起司、乾酪」就是「Cheese」，也就是我們日常生活食用的起司，不過法規中的「乳酪」是用來代表乳品經油脂加工製成的半固態狀奶油，稱為「Butter」，她提醒大家，「看到中文標寫乳酪的產品，要特別注意油脂含量，應不是屬於乳品類的起司。」

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▲起司差異。（圖／翻攝營養師高敏敏臉書）

▲各類起司差異，營養成分。（圖／翻攝營養師高敏敏臉書）

起司含水量

✓軟質起司：柔軟有彈性，就是在披薩裡牽絲的莫札瑞拉起司。
✓半硬質起司：因產氣菌讓結構帶有孔洞的艾曼塔起司，就是卡通裡常跟老鼠一起出現的那種。
✓硬質起司：常呈現亮眼鮮明的橘色，像切達起司就是硬質起司的一種。
✓極硬質起司：常被用來製作起司粉灑在義大利麵或燉飯上面，例如：帕瑪森起司。

另外，一般民眾每日應攝取多少份量，她建議「每天吃大約兩片（45g）的起司，可以補充到240mg的鈣含量，相當於一份乳製品，成人每日鈣質攝取量為1000mg，每日攝取1.5-2份乳製品，一份乳製品可提供約240mg的鈣質，其實大多數朋友每日的乳品攝取量非常不足。」她也特別提醒在挑選起司的時候看一下營養標示，「除了牛奶之外也很推薦從乾酪、起司等補充，要特別注意『鈉含量』，選擇天然起司、少人工添加物、色素香料。」

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