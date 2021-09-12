假訊息趁5月本土疫情大暴增　檢警已偵辦636件、移送489人

▲徐姓男子轉傳打完新冠疫苗後接受麻醉可能死亡的假訊息。（圖／調查局提供）



記者陶本和／台北報導

台灣本土疫情爆發以來，國內的假訊息與假新聞量也隨之暴增，民進黨立委王定宇12日表示，根據5月1日至9月10日的統計，檢警共偵辦636件假訊息案，移送489人，其中也包括境外IP。

近日新北幼兒園群聚事件，引起民眾憂心，卻有傳言在Line群組指稱，8日的確診個案暴增至50例，甚至一度影響台股重挫250點，這也罕見讓證交所發布新聞稿，澄清證券市場謠傳的確診數暴增一事，並呼籲投資人應回歸上市公司基本面。

對此，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也表示，已經立案偵辦，而竹北分局等單位也在10日下午追查一名楊姓男子到案，其散播假訊息，因偵查尚未終結，檢察官以5萬元交保。

對於假訊息，其實從5月本土疫情升溫以來，台灣內部的不實謠言數量也暴增。王定宇表示， 自 5 月 1 日到 9 月 10 日止，檢警共偵辦了 636 件假訊息案、移送法辦 489 人，包括境外IP，還有不少案件仍在偵辦中。

王定宇也貼出「嚴重特殊傳染性肺炎特別條例」第 14 條，載明有關不實訊息，足生損害於公眾的他人者，處以三年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金。