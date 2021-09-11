國民黨團批「要疫苗沒疫苗」　蔡適應反駁：採購數量足夠不必超買

▲民進黨立委蔡適應。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

Delta病毒來勢洶洶，國民黨立院黨團11日批評，政府不斷告訴民眾疫苗足夠了，但台灣兩劑疫苗完整接種率落後其他已開發國家；對此，民進黨立院黨團書記長蔡適應受訪表示，國民黨背後目的是為透過上海復星購買BNT疫苗，恐有「利益輸送」，並重申應讓民眾有多元管道取得疫苗，但也不必超買疫苗。

國民黨團今天透過臉書表示，政府編列8400億紓困振興特別預算，但卻讓民眾「要疫苗沒疫苗」，台灣兩劑疫苗完整接種率僅4%，遠落後新加坡79%、日本49%、韓國36%，並批評當全世界已在思考特定族群打第三劑，台灣第一劑都没過半，第二劑施打率世界倒數，只凸顯政府施政無能，「台灣人還要陪陳時中坐牢多久？」

對此，蔡適應受訪表示，國民黨一直沒有搞清楚重點，歐美國家打這麼多疫苗，疫情仍然很嚴重，應該思考的是，到底是要跟病毒共存，或者創造完全沒有病毒的樂土？實際上，我國採購的疫苗數量是足夠的，問題是要讓疫苗準時到台灣、不可以延遲，然而，目前已經採購的莫德納（Moderna）等疫苗，不僅到貨不準時、延遲時間還超過，因此政府也努力在跟疫苗廠商溝通、催貨。

蔡適應說，應該讓民眾有多元取得疫苗的管道，讓民眾有選擇性，但也不必超買疫苗，例如除了AZ、莫德納疫苗，希望國產高端疫苗可以儘速獲得世界衛生組織（WHO）、歐盟及其他國際機構認證，也期盼聯亞疫苗可在後續修正後成功。

另對於國民黨頻頻批評疫苗到貨狀況，蔡適應直言，國民黨提出這些主張，背後目的是想要透過上海復星購買BNT疫苗，「是不是想要跟上海復星有利益輸送？」