南韓2年輕人打BNT疫苗死亡！「急性心肌梗塞」僅2周猝死

▲南韓13日再傳2名2、30多歲的年輕男子接種BNT疫苗後猝死的消息。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來接種新冠疫苗後的猝死消息頻傳！光州一名30多歲的男性沒有慢性疾病史，然而8月底在接種第1劑輝瑞（BNT）疫苗後，身體出現異常副作用反應，2次求診的他被送往大學附屬醫院，經過2周治療後突然死亡，死因被診斷為急性心肌梗塞。另外，京畿道金浦市也有一名20多歲男性接種輝瑞疫苗5天後猝死。

根據《韓聯社》報導，光州市光山區保健所（衛生所）今（13）日指出，一名30多歲的青年於8月30日接種第1劑輝瑞疫苗後，身體出現異常反應，他於接種隔日前往住處附近的綜合醫院求診，不過當時醫師並未發現較特別的症狀，勸他回家休養。

該名男子並無其他慢性疾病，然而在求診後的隔日症狀沒有好轉的跡象，於是他又前往同一間醫院，之後被轉送至大學附屬醫院，並在該間醫院被診斷罹患急性心肌梗塞，緊急移往加護病房，經過2周治療後，還是於昨（12）日下午宣告死亡。

目前防疫當局正在釐清男子的死因與接種疫苗是否有關。

而金浦警察署也於13日表示，京畿道金浦市一名20多歲的男子6日接種第1劑輝瑞疫苗後，出現頭痛等症狀，11日上午10時被家庭幫傭發現陳屍公寓大樓住處的房間內。

20多歲男子的家屬坦承，死者從年幼時就患有慢性疾病，雖曾按時到醫院治療，不過長大成人後並無特別明顯的異常症狀。目前警方已將男子的屍體委由國立科學搜查研究院進行解剖，分析男子的死因是否與疫苗有關。

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