北韓射導彈「飛1500km命中目標」　美認定構成威脅：與盟國磋商中

▲北韓政府證實，11日和12日試射新型長程巡航導彈 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓政府證實，11日和12日試射新型長程巡航導彈，飛行1500公里後成功擊中目標。對此，美國印度太平洋司令部發聲明表示，已知北韓發射導彈，目前正與盟友國密切磋商，「這凸顯北韓仍致力發展軍事計畫，並對其鄰國及國際社會構成威脅。」

綜合韓聯社、俄羅斯衛星通訊社等報導，北韓國防科學院11日及12日試射最新研製的長程巡航導彈，沿朝鮮領土和領海上空預定軌道飛行7580秒，精準命中1500公里外的目標。北韓官媒稱，這是北韓過去2年來持續推進研發的成果，達成國防科學及武器系統「5年發展計畫」的關鍵目標。外傳北韓領導人金正恩並未出席發射現場。

在北韓試射巡航導彈後，美國印度太平洋司令部（US Indo-Pacific Command）12日透過聲明表示，現已知北韓發射巡航導彈的消息，將持續關注事態發展，目前正與盟友國密切磋商，「這凸顯北韓持續致力於發展軍事計畫，並對其鄰國及國際社會構成威脅。美國對保衛南韓與日本的承諾依舊堅不可摧。」

北韓上一次試射導彈為今年3月下旬，也是美國總統拜登上任後的首次試射行動。當時許多人認為，那是平壤政府針對美韓聯合軍演行動做出的不滿回應。

▼ 美國對北韓試射巡航導彈發出聲明。（圖／翻攝自美國印度太平洋司令部官網）

►快訊／北韓官媒：北韓成功試射新型長程巡航導彈

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