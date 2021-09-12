黑澀會有誰大紅？網點名「丫頭賺最多」　呼聲最高是她：算厲害

▲8位黑澀會美眉2015年穿上專屬制服錄製《麻辣同學會》。（圖／翻攝自張甯兒臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

2005年開播的《我愛黑澀會》是一檔經典綜藝，不僅是明星養成型節目，更是許多7、8年級生的回憶，儘管過去了十多年，相關話題仍讓人津津樂道。就有網友發文，撇除嫁給周杰倫的昆凌，好奇問卦「黑澀會有誰真正大紅大紫的嗎？」其中，最多人點名當初有「搞怪美眉」封號的她，話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，提到十幾年過去了，黑澀會妹妹也都長大了，「有誰是真正的大紅大紫嗎？」也直呼「嫁給周董飛上枝頭當鳳凰的不算，整天上綜藝節目當通告咖的也不算，有沒有誰是紅到每張專輯大賣，或每部偶像劇和電影都很賣座的？」

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貼文一出，就有人紛紛留言，「梁文音」、「薔薔很好笑」、「琳恩」、「鴨子和琳恩發展的也不錯吧？雖然不到大紅」、「洪詩算紅嗎」、「蘋果姐妹花呀」、「徐凱希吧？到最近才知道以前叫鴨子，雖然不到大紅，但固定助理主持。」

▲有網友大讚薔薔很好笑。（圖／翻攝自網路、Instagram／chialing_maze）

▲凱希固定助理主持，表現亮眼。（圖／翻攝自網路、Instagram／cathyshyu）

其中，「性感美眉」大牙、「動感美眉」彤彤和「氣質美眉」小薰呼聲都頗高，「大牙現在有演八點檔，還是很美」、「大牙演很多八點檔，算平穩吧？收入應該也不錯」、「我個人覺得轉型兒童台那位（彤彤）真的最敬業，臉跟身材都沒變，身為藝人，維持外表是義務」、「樓上說的是彤彤吧？她強項是國標，可惜」、「小薰不錯，演技一直有在自我要求提升」、「小薰連續兩年入圍金鐘獎！」

▲大牙出演八點檔、演藝事業順利，婚姻也相當美滿。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

另外，不少人也覺得，投資眼光相當犀利的「嬌滴美眉」丫頭相當厲害，「成就來說，丫頭也算吧」、「賺最多應該丫頭吧」、「丫頭吧？飲料店好多間了，事業有成」、「丫頭開了一堆副業」、「丫頭投資理財做得不錯啊」、「最有錢老闆娘：丫頭。」

▲丫頭投資眼光驚人。（圖／記者蕭雅玲攝）

至於最多網友點名的，則是「搞怪美眉」鬼鬼，「鬼鬼算紅吧？紅到國外了」、「其實鬼鬼算厲害的了，有和韓國合作」、「鬼鬼算厲害了，有參加《我們結婚了》韓綜，不過最近沒什麼代表作就是」、「最紅就鬼鬼～不過『一線』沒上位成功」、「鬼鬼算不錯了」、「鬼鬼發展不錯吧！還有好幾張個人專輯，只是少了一個代表作，知名度也算高。」

▼小薰（左）、小蠻（右）出席鬼鬼2016年的生日會。（圖／記者張一中攝）