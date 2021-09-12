打莫德納成二劑孤兒　鄭麗文問陳時中：保留的疫苗在哪？

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者黃巈禾／台北報導

AZ、BNT疫苗陸續到貨，唯獨莫德納疫苗沒下文，已打過第一劑莫德納疫苗的民眾擔心，打不到第二劑疫苗會失效。國民黨立委鄭麗文痛批，一個月前疫情指揮官陳時中在記者會上保證，會讓第2劑應該要施打的相關劑量會予以保留，「請問陳部長，保留的第二劑疫苗在哪裡」。

鄭麗文10日在臉書表示，我們的政府，究竟把紓困和防疫排在第幾順位，行政院將推出振興五倍券，但行政院長蘇貞昌竟敢說出「政府為全民出一千」？請問蘇內閣，五倍券預算有哪筆不是老百姓辛苦的納稅錢？拿納稅錢付出印券、包裝、行政成本，不顧發放現金救急的民意，連發行都不改收割黨本色，說得真慷慨！

鄭麗文指出，一個月以前陳時中在記者會上保證，會讓第2劑應該要施打的相關劑量會予以保留，請問陳部長，保留的第二劑疫苗在哪裡，有多少人還打不到莫德納第二劑，從施打莫德納第一劑到現在，已間隔超過要十週，不能因為沒疫苗，指揮中心就擅自延長接種時間，美國CDC網站也提及第二劑可延長至6周，但若超過6周以上，效力如何？第一劑保護力會不會消失？這樣是不是就浪費了第一劑疫苗？都是未知。

鄭麗文提到，蔡政府甩鍋卸責不是新聞，睜眼說瞎話卻已成政治生活的日常，到了今天，那麼多問題都還沒解決，現在還要意識形態、政治操作，拆除銅像是防疫期間的當務之急嗎？「促轉會任期延了一年又一年」、「想了兩年才想拆中正紀念堂蔣公銅像」。

鄭麗文還說，防疫優先很難嗎？疫苗在哪裡、紓困的錢又在哪裡？不要delta病毒進來了才想轉移焦點，疫苗採購完全不緊急也跟著一延再延，這就是陳部長口中的再晚就沒意思了？不是二類高官自己打完第二劑台灣疫苗就足夠！