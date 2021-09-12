外科醫玩「天堂2M」　砸700萬成頂尖玩家！竟遭恐嚇：處理你的手

▲外科醫師陳冠斌玩天堂2M遭恐嚇。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者柯政誟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院神經外科主治醫師陳冠斌控訴，疫情期間入住防疫旅館，為了紓壓、打發時間，玩起了手遊「天堂2M」，還在短短數月內豪砸700多萬元成為伺服器內頂尖玩家，不料因此卻招致其他玩家眼紅，對方在得知他外科醫師身分後，還在遊戲及Line群組中嗆聲要「處理他的手」，甚至還有惡煞直接登門恐嚇，造成妻兒不安；陳冠斌憤而報警，目前花蓮警方已逮捕邱姓、陳姓男子2人，依法函送花蓮地檢署偵辦。

▲陳冠斌時常在網路直播遊玩天堂2M實況。（圖／記者柯政誟翻攝）

陳冠斌指出，自己行醫多年、救人無數，當初花蓮太魯閣意外事故發生時，他也義無反顧投入救援任務，不料今竟因手機遊戲而惹來麻煩。陳冠斌表示，今年疫情爆發，他因醫師身分擔心將病毒帶回家，因此自費隔離睡旅館，期間為了打發時間，下載了手遊「天堂2M」遊玩，前後共花了700多萬元成為伺服器內頂尖玩家，抽裝備升級到67級，裝備等級全滿，不料卻因此招來其他玩家眼紅，不但在遊戲中、Line群組公開威脅嗆聲要「處理他的手」，等同斷他職涯生路，甚至還有刺青惡煞直接登門恐嚇。

陳冠斌表示，因自己曾在網路上公開遊戲ID並直播實況，且為坦率交友，從不隱瞞自己外科醫師身分，不料數名惡煞卻因此掌握他個資，今年6月間還開車到住家門口，不但停留超過2小時，甚至還有刺青男丟恐嚇信給妻兒，嗆聲「叫你老公小心一點！」如此侵門踏戶行為，讓陳冠斌決定不再忍讓，立即蒐證並報警提告，要給惡質網友一個教訓。

針對此案，花蓮吉安分局警方表示，接獲通報後已立即調閱監視器展開追查，並循線在桃園地區查獲涉案的邱姓、陳姓男子，全案依妨害自由、恐嚇、妨害名譽等罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。

▼惡煞不但嗆聲「處理你的手」，還直接登門丟恐嚇信給妻兒。（圖／記者柯政誟翻攝）