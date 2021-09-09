確診護理師花蓮玩3天！他酸爆推「16158旅行套餐」　網：默默收藏

▲護理師曾到被封為「全台最美」的星巴克洄瀾門市。（圖／記者陳建竹攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台大麻醉護理師（案16158）7日確診後，其3-5日赴花蓮旅遊的足跡，包括新天堂樂園、崇德瑩農場等，也引發論戰，不少網友笑虧，「幫我們準備好，3天2夜花蓮小旅行的行程表了！」

該名護理師已完成二劑莫德納疫苗接種，不過8月26日當天，開始出現咳嗽、流鼻水等症狀，9月7日PCR採檢陽性，CT值38.5，判定為確診個案。

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▲▼護理師在花蓮的足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

不僅如此，她在9月3至5日期間，曾搭火車到花蓮旅遊，足跡不乏在地有名小吃、海景名宿、知名農場和熱門網美景點等。臉書粉絲團「波蘿日報 POLONEWS」就發文分享，網友酸度破表的註解，直說「下次如果有人問花蓮怎麼玩？就報說要16158套餐。」

對此，網友們不禁笑回，「很經典的行程」、「這不收藏對不起自己」、「進民宿前...前往藥局，看來這藥局也是必去景點，不然可能10個月後，要再來花蓮玩」、「這不收藏對不起自己」、「另類觀光大使」、「先收藏了啦！懂玩耶」、「謝謝你~16158」、「他很乖都有掃碼」。

▼東大門示意圖，與本文無關。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）