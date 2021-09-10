璨樹颱風逼近　黃偉哲籲預防路樹傾倒做好防颱準備

▲台南市長黃偉哲要求嚴格戒備防範璨樹颱風的侵襲，並籲請市民倒做好防颱準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

璨樹颱風預計最接近台灣陸地時間為11、12日（週六、日），台南地區受到颱風外圍環流影響天氣不穩定，市長黃偉哲要求市府團隊切莫掉以輕心，必須嚴格戒備防範璨樹颱風的侵襲，並籲請市民倒做好防颱準備。

市長黃偉哲表示，這次璨樹颱風行經速度很快，每小時高達16公里，而且方向飄忽不定，為了民眾的安全，必要的防颱措施不可少，除了避免短時強降雨造成積淹水之外，還有應留意強風可能帶來的路樹傾倒、招牌掉落問題，呼籲市民朋友自行將招牌固定好，戶外的設施如車棚等固定好，避免被強風吹落造成傷害。

台南市路樹部分，黄偉哲已督促工務局成立快速反應部隊，一旦發現路樹傾倒、殘枝阻礙路面，就馬上即時處理，務期在最短時間內排除路樹傾倒問題，以免影響行車安全。對於施工中的工程要求再次派員檢視機具、工地圍籬、鷹架、廣告招牌是否安全牢固，並加強巡檢路樹、車行地下道，另外加強工地施工環境管理，勿讓土石泥流造成排水阻塞。

因適逢中潮，消防局將視颱風情況啟動超前部署，警察局及海巡署則針對危險地區水域、海域加強巡邏，同時檢視告示牌以提醒市民避免到危險地區觀浪遊憩。環保局表示，在易淹水地段點及區域會特別注意進行檢視側溝清淤工作，隨時派員清理及查看排水孔有無阻塞。

水利局則說明，目前水庫都接近滿水位，將加強與南區水資源局聯繫，注意水庫放流水情況。另防汛巡查作業已於9月7日下午啟動，確認各項整備工作皆已完成，同時針對易淹水地區預佈451台移動式抽水機，各區公所及水利局也備妥約22萬砂包、1800片防水擋板，並主動向水利署第十河川局申請支援600片防水擋板，已分配予26區公所，如民眾有需求，歡迎向公所申請領用。另為增加水庫、滯洪池及埤池蓄洪空間，水利局已通知各滯洪池管理單位視天氣狀況進行預洩降作業，以保持設施滯洪功能正常發揮。

黃偉哲提醒市民朋友們，要多注意颱風警報，預先做好防颱準備，山區受到8月豪雨及最近午後雷陣雨影響，土質鬆動及含水量飽和高，容易造成土石滑落，請山區居民隨時注意可能發生土石崩塌或土石流災害。颱風警報期間如有大雨、強陣風等劇烈天氣發生時請避免外出，市民朋友可以多利用「台南水情即時通APP」、「台南市政府」官方Line群組或中央氣象局官方網站，即時掌握降雨及交通資訊。

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