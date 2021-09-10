台南市安衛家族齊聚關子嶺大會師　黃偉哲：推動職安一同防災

▲安衛家族大會師、職安優良單位及人員表揚暨高階主管論壇，黃偉哲市長授旗安衛家族，頒發全國推行職業安全衛生優良單位及人員、台南市績效卓越安衛家族等獎項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年度「安衛家族讚！安全健康Number One」安衛家族大會師、職安優良單位及人員表揚暨高階主管論壇，10日於關子嶺勞工育樂中心舉辦，活動重頭戲由市長授旗與33個安衛家族，並頒發全國推行職業安全衛生優良單位及人員、台南市績效卓越安衛家族等獎項。

與會人士有大台南總工會鄭山林理事長、台南市產業總工會宋照濱理事長、新營工業區服務中心郭幸男主任、永康科技工業區服務中心陳俊龍主任、安平工業區服務中心黃進介主任、官田工業區服務中心李宗燦主任、行政院雲嘉南區聯合服務中心王開玹副執行長、柳營科技工業區暨環保園區吳宗鴻股長、經濟部工業局台南科技工業區服務中心王敏誠主任、經濟部工業局永康工業區服務中心楊芳茂主任、柳營科技環保園區廠商協進會廖明義董事長、官田工業區廠商協進會季惠卿理事長、新營工業區廠商協會魏千芸理事長、財團法人安全衛生技術中心陳碧婷專案經理、嘉南藥理大學職業安全衛生系黃小林系主任、中華醫事科技大學職業安全衛生系蔡忠融系主任、長榮大學職業安全與衛生學系莊侑哲系主任等蒞臨會場，共同表達對市府推動職業安全衛生的認同與肯定。

黃偉哲市長表示，感謝大家來參與安衛家族大會師活動，市府透過辦理安衛家族活動目的就是希望逐年減少企業工安事件的發生，改變傳統以勞動檢查方式容易造成勞資關係緊張的缺點，藉由安衛家族「大廠帶小廠」的方式，改善中小企業工作環境，保障勞工朋友及其家庭，避免因職災而落入生活困境。另外，也期許企業在為零職災的目標努力同時，也要落實防疫的措施，讓台南市成為勞工朋友得以安心就業的希望家園。

本次活動公開表揚台南市榮獲勞動部職安優良單位獎項的企業，其中瑞鋒營造有限公司（曾文南化聯通管統包工程A3標）、大統益股份有限公司、台灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部尖山埤江南渡假村、三井工程股份有限公司（國泰文府硯新建工程）、遠東百貨股份有限公司台南成功分公司獲頒全國優良單位，遠東百貨股份有限公司台南成功分公司吳佩怡、群創光電股份有限公司樹谷分公司林玉堂獲選全國職安優良人員功績獎。

黃偉哲市長也恭喜今年度職業安全衛生選拔獲獎事業單位及優良人員，他感謝本市各事業單位在職場安全及衛生推動的努力，也期勉大家共同做好職場防疫的工作。

黃偉哲市長親自授旗給台南市安衛家族核心企業，市長勉勵家族成員間彼此互助合作為工作安全再加碼，接著表揚今年獲得安衛家族績效評選特優獎的統一企業股份有限公司永康廠、群創光電股份有限公司樹谷分公司、奇美醫療財團法人奇美醫院、統一企業股份有限公司新市廠、森霸電力股份有限公司、台灣汽電共生股份有限公司官田廠等6家核心企業。

10日進行的卓越獎總決賽，由安衛技術中心陳碧婷專案經理，嘉南學校財團法人嘉南藥理大學、中華醫事科技大學及長榮大學三校職安系系主任擔任評選委員，市長親自宣佈卓越獎由「奇美醫院安衛家族」獲得，並頒發具有代表性的「永保安康」工寶造型獎座。

另外，在此次活動中邀集台南市安衛家族企業主與工會代表舉辦高階主管論壇，由勞動部職業安全衛生署南區職安中心林棓司副主任和林天成科長講授2022年勞動檢查方針（強化營造業高風險及生物病原體危害），明年度勞動檢查方針與往年相較，調整檢查重點有：營造業高風險和生物病原體的危害預防等。

而營造業尚比其他行業更容易發生職災，故應持續強化減災作為，如：施工架、擋土支撐、模板支撐及橋樑工程採支撐先進工法、懸臂工法等以工作車推進方式施工的營造工程檢查，應查明是否由所僱之專任工程人員或委由相關執業技師妥為設計，置備施工圖說及強度計算書，並經簽章確認執行。營造作業主管是否確實管制使用個人防護具。對於易踏穿材料構築的屋頂是否舖設30公分以上的通道及下方加裝堅固格柵等列為勞動檢查重點。另外，因目前尚在嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情期間，亦須持續加強生物病原體危害預防。

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