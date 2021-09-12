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社會 社會焦點 保障人權

被罵翻！誘5歲童抽菸「煙霧從鼻孔出來」　美甲店闆娘急澄清

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉1家美甲店被爆料，在個人IG上貼出一段餵食男童抽菸的影片，畫面裡的兒童對抽香菸非常熟稔，學大人用左手叼著菸桿，菸嘴進到口中不斷的吸吐，煙霧「從鼻孔」出來，此時畫面裡的男女還嬉鬧不休，影片流出後被許多網友罵翻，社會處將前往調查並開罰。

▲彰化1名男童被誘抽菸。（圖／民眾提供）

▲彰化1名男童被誘抽菸。（圖／民眾提供）

該女子IG設定為私人帳號，一般人無法加入，雖然影片只有23秒，過程中小孩也許覺得好玩有趣，但大人卻沒有制止，仍在一旁嘻笑不休，網友氣得肉搜她個人臉書，許多網友憂心忡忡，要政府相關單位趕緊去關切，擔心兒童那麼小就學會抽菸，對未來的身心發展恐將會受到很大影響。

社會處保護服務科長鍾泂偉對此表示，上午與社工及警方前往美甲店關切狀況，但店家沒開門營業又採預約制，留的電話也沒人接，今天一定要看到小孩，才能進一步查證是否有兒虐的情況。

▲彰化1名男童被誘抽菸。（圖／民眾提供）

鍾泂偉強調，任何人包括父母、親屬都不得對兒童餵食菸酒、檳榔、毒品等對健康有害的物品，該女子已經已經明顯違反兒少法中「利用兒童及少年從事有害健康等危害性活動或欺騙之行為」，一旦查證屬實將可處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

《東森新媒體ETtoday》在該名女子臉書留訊後也電訪到她，她說誤會大了，這影片是朋友的朋友傳給她的，主要是小孩在幼兒園讀書太膽小都被欺負，身上時常瘀青，兒童的父母為了讓他更有勇氣，才會讓他學吸菸，並不知道會因此觸法；不過，現在就算影片下架，恐怕為時已晚。

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