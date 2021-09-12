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社會 社會焦點 保障人權

國3彰化段轎車撞護欄又遭追撞！1車燒成骨架　駕駛頭部撕裂傷

記者唐詠絮／彰化報導

國道彰化路段12日凌晨發生火燒車事故！林男(28歲)駕駛自小客車行經國道3號北上203.4K處時突然失控撞上護欄，後方陳男(33)歲駕駛閃避不及撞上，引發火燒車，消防局據報後調派芬園消防分隊前往滅火，所幸駕駛輕傷，至於肇事確切的原因，有待國道警方進一步釐清。

▲彰化國道凌晨發燒車。（圖／國道第7公路警察大隊提供）

▲彰化國道凌晨發燒車。（圖／彰化縣消防局提供，以下同）

▲彰化國道凌晨發燒車。（圖／國道第7公路警察大隊提供）

國道第7公路警察大隊初步調查，此起火燒車意外發生在今日凌晨0時38分， 事故車輛撞擊後當場起火燃燒，現場濃濃黑煙竄出直衝天際，燒黑的車體面目全非，零件及玻璃碎屑散落於各車道，令人怵目驚心，所幸駕駛第一時間自行逃出車外，頭部有撕裂傷意識清楚，由救護車送往彰基醫院檢傷，經檢測事故當事人酒測值均為零。詳細的肇事原因有待進一步調查。

▲彰化國道凌晨發燒車。（圖／國道第7公路警察大隊提供）

第七大隊大隊長李信義呼籲，國道車速快，駕駛人所需之應變視距較長，行車途中若遇事故或緊急狀況，應儘可能滑行至路肩，並開啟危險警告燈、於車輛後方50至100公尺處豎立車輛故障標誌；倘若車輛無法滑行至路肩而停放於車道時，則應開啟危險警告燈，並於車輛後方100公尺處擺放車輛故障標誌，以警示後方來車。待援期間車上所有人員都應下車至「護欄外或安全處所」，並「面向車道」隨時警戒來車，在確定身處安全地點後，立即撥打1968或110求援。

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