撥髮妹幫送檳榔「入屋變群聚」　挨罰6萬不繳一原因秒付清

▲阮姓女子(右一)送檳榔違反群聚規定沒繳罰金，被執行官找上門。（圖／行政執行署彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

超級衰！今年6月間中央宣布三級警戒，有1名開小吃店的阮女(46歲)幫忙送檳榔到鹿港友人住處，被警方查獲違反室內6人群聚被衛生局開罰，遲遲不去繳6萬元罰緩，被移送彰化行政執行署執行。今(11)日上午阮女一看到她的豐田Yaris愛車即將被彰化分署拖吊查封，火速跑到對面農會繳清罰鍰。

▲阮女愛車被行政執行署查扣。（圖／行政執行署彰化分署提供）

彰化分署指出，彰化縣衛生局於9月6日將案件移送彰化分署執行，發現阮女名下有一台2015年豐田Yaris車輛，隨即安排在今日上午到她在彰新路的小吃店執行。

執行人員到小吃店時，剛好發現她把車輛停在小吃店前，因此立即進行查封，並聯絡警方到場協助拖吊執行。阮女當時人在小吃店內，一經通知後隨即出來。當執行人員向她表示將要查封車並拖回保管場時，阮女立即表示她要全部繳清，阮女火速飛奔到對面的農會將6萬元款項匯給衛生局。

▲阮女火速到農會繳清6萬罰款。（圖／行政執行署彰化分署提供）

主任執行官胡天賜指出，阮女還問執行人員她好像還有幾筆交通違規罰鍰還沒繳，是不是也會來拖她的車。彰化分署執行人員告訴她如果有欠國家錢，就要趕快去繳，不然名下車輛就會保不住，阮女當下表示她會趕快去監理站查詢，並儘速將罰款繳清。

▲執行官要查封阮女愛車，她火速繳清6萬罰款。（圖／行政執行署彰化分署提供）

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