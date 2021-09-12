聯亞EUA「很困難」　高端成巴拉圭的急迫選項？

▲全球出現疫苗「貧富不均」的差距，許多貧窮國家還在鬧疫苗荒，而美、英、歐洲多國不但自用綽綽有餘。(示意圖／路透）

生活中心／綜合報導

一些中南美友邦對我國國產疫苗深具信心。巴拉圭在6月間接向聯亞生技預採購100萬劑COVID-19疫苗，原訂在台灣通過緊急使用授權後生效。遺憾地，聯亞不但沒有通過EUA，後續的申請再審的企圖，也被食藥署署長吳秀梅公開坦言「有困難」。

在此同時，巴拉圭政府不但核准通過台灣EUA的高端疫苗在巴拉圭進行免疫橋接三期試驗，也向高端公司表達購買高端疫苗的意願。聯亞的預採購合約可能失效下，台灣在巴拉圭一百萬劑到兩百萬劑的疫苗潛在市場，很可能將由高端獨享。

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今年全球出現疫苗「貧富不均」的超大差距。富裕國家巨額超買，把今年全球產能的一百億劑全買光光。約一百個非富裕國家都在鬧疫苗荒，沒錢買，有錢也買不到。台灣因為外交處境艱難，從邦交國突破，再推進全球是必經之路。

外交部次長俞大㵢在9月初接受媒體聯訪時指出，現在很多國家都缺疫苗，如何得到更多疫苗是大家關心的。因為友邦取得疫苗量不足又知道我國生產疫苗，都不斷表示量產時他們非常有興趣，對於台灣的產品深具信心。但疫苗能否提供，每個國家有自己的審核程序，我方也會在國內疫苗需求滿足到某程度後才用外交資源輸出。

英國倫敦的科學數據分析公司Airfinity指出，全球出現疫苗「貧富不均」的差距，許多貧窮國家還在鬧疫苗荒，而美、英、歐洲多國不但自用綽綽有餘，到年底前還可多出12億劑疫苗庫存。反觀許多低收入國家仍仰賴由世界衛生組織主導的Covax疫苗分配計畫，但在疫苗短缺下，Covax今年要給窮國的20億劑目標還有一大段落差。

聯亞EUA審查未過，首當其衝是缺疫苗的友邦巴拉圭。聯亞雖然提出50名受試者追加第3劑疫苗的新數據，希望再度申請EUA。不過衛福部食藥署長吳秀梅署長在本月7日，接受媒體訪問表示，因受試者數目很少，不一定能說服審查委員，聯亞要再審EUA有困難。據了解，高端疫苗已在進行銷售巴拉圭一百萬劑到兩百萬劑的準備，不過，就算萬事俱備，還是要阿中部長東風點頭。

