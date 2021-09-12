璨樹大雨轟北台灣！　這兩區預測總雨量上看600毫米

▲受颱風外圍環流影響，台北市區也已降下大雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

中度颱風璨樹今天（9/12）沿著台灣東部外海北上，根據中央氣象局資訊，璨樹颱風10時中心相對位置即在花蓮東北東方約90公里海面上，以每小時18公里速度朝北前進。受到颱風外圍環流影響，各地易有短延時強降雨，台東縣已有豪雨發生。對此，氣象局已針對全台11縣市發布大雨至豪雨特報，宜蘭縣、花蓮縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，桃園以北、臺中、高屏及臺東地區有局部大雨發生的機率 。

氣象局資深預報員徐仲毅表示，昨日0時到今天上午8時，累積雨量最多位於蘭嶼221毫米、花蓮六十石山211毫米、宜蘭大濁水147毫米。今天開始，中南部山區、台中沿海、北部上午陸續有較強的回波移入。上午至下午降雨熱區集中在宜花跟北部地區、中南部山區，一直到晚間上述地區都需要留意。

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根據中央氣象局第14號颱風各地總雨量預測，從11日0時至13日24時，新北市以及宜蘭縣山區預測總雨量均可達400至600毫米；桃園市山區、新北市平地預測也可達300至500毫米；花蓮縣山區250至500毫米、台東縣山區以及南投縣山區200至400毫米。

另外，根據氣象局未來24小時總雨量預測，從今天下午14時至明天下午14時，各地山區降雨均顯著，新北市、桃園市新竹縣、苗栗縣山區雨量預計可達150至300毫米，首當其衝的台東縣山區預計同樣可達150至300毫米，宜蘭縣山區和平地則為150至250毫米。

高雄市、屏東縣山區降雨預測更可觀，預計山區均可達200至340毫米。

徐仲毅說，預計明天清晨雨勢才會逐漸趨緩，今天午夜前後台灣陸地漸脫離暴風圈，可望解除陸上颱風警報；海上颱風警報解除時間可能於明天清晨至上午。將視實際觀測狀況而定。

▲璨樹颱風總雨量預測。（圖／氣象局提供）

▲璨樹颱風24小時雨量預測。（圖／氣象局提供）