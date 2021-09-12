璨樹挾雨炸10縣市　北部下午強風驟雨！最快午夜解陸警

▲璨樹颱風今日上午位置。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日（9/12）8時30分資訊，中度颱風璨樹上午8時中心位置位於北緯23.8度、東經122.3度，相對位置位於花蓮東南東方約70公里之海面上。以每小時18公里速度向北前進。七級暴風半徑200公里，十級暴風半徑60公里。

中央氣象局資深預報員徐仲毅表示，璨樹颱風暴風圈籠罩正全台，全台各地包括綠島、蘭嶼均在陸上警戒範圍，台灣附近各海域也要留意長浪發生。

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根據氣象局預測，徐仲毅說，昨天蘭嶼已觀測到17級以上強風，彭佳嶼則有12級強風、台東成功10級。未來預測上，宜花東至恆春半島，今天上午都有機會出現平均風力7級跟陣風10級，綠島、蘭嶼今天上午仍有10到11級強陣風，花東9到10級。下午隨颱風逐漸北移，花蓮跟台東持續有較強陣風，宜蘭則會出現10到12級強陣風。新北也有10到11級，基隆下午也有9到10級，晚上強風現象依然持續。東半部、新北、基隆都要留意。

▲璨樹颱風回波圖。（圖／氣象局提供）

另外，受到璨樹颱風外圍環流影響，各地易有短延時強降雨，台東縣已有豪雨發生。對此，氣象局一早便針對全台10縣市發布大雨至豪雨特報，宜蘭縣、花蓮縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，桃園以北、臺中、高屏及臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及坍方、落石。

徐仲毅說，昨日0時到今天上午8時，累積雨量最多位於蘭嶼221毫米、花蓮六十石山211毫米、宜蘭大濁水147毫米。受到環流跟地形作用影響，中南部山區、台中沿海、北部今天上午逐漸有較強的回波發展。今天上午至下雨，降雨熱區集中在宜花跟北部地區、中南部山區，下午趨勢更明顯，一直到晚間上述地區都需要留意。預計明天清晨雨勢才會逐漸趨緩，預計今天午夜前後台灣陸地逐漸脫離暴風圈，可望解除陸上警報；海上警報解除時間可能是明天清晨至上午。將視實際觀測狀況而定。

▲璨樹颱風來襲！十縣市發布大雨至豪雨特報。（圖／氣象局提供）

徐仲毅說，今天中部以北、宜蘭、花蓮各地山區有局部大雨跟豪雨，北部至宜蘭山區有豪雨以上等級雨勢。今天受颱風影響最明顯，另外今天適逢中至大潮，漲潮期間不利於排水，沿海地區需留意淹水。

此外，徐仲毅也說，今天台灣附近海域都有機會出現四米以上浪高，東半部則有六米以上浪高，一直到晚間台灣各地沿海風浪仍大、均有長浪發生機會，民眾應避免前往海邊活動。