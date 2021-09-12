璨樹「擦邊」東部　下午暴風圈北移！新北、基隆防11級強陣風

▲璨樹颱風上午時中心位於花蓮外海。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今日（9/12）上午9時中度颱風璨樹中心位置在北緯24度，東經122.4度，相對位置位於花蓮東方約80公里之海面上，以每小時22轉18公里速度，向北進行。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，璨樹颱風往北的分量非常明顯，目前暴風圈已籠罩全台。目前僅是颱風「前菜」，璨樹颱風中心距離花蓮約有70公里左右，十級風暴風半徑「擦邊」花蓮外海，其實距離市區只差一點點，花蓮市目前不一定感受得到，但今天開始隨暴風圈北移，宜蘭新北市、東北角風雨會逐漸增強、十分有感。

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不少民眾表示西半部地區無感，彭啟明也分析，西半部雖有「護國神山」中央山脈護駕，因此東西邊感受不一，但今天開始環流也會逐漸進入西半部，中午過後也需留意局部雨勢發生。

彭啟明表示，整體而言今天已停班課的宜花東、北北基等地平均風力都可能達七級，部分地區需留意瞬間10至11級陣風，花蓮以北風雨正逐漸轉趨明顯，但隨颱風逐漸北移，最快今天深夜至明天凌晨可能解除陸上颱風警報，明天清晨則有望解除海上颱風警報。

彭啟明分析，明天凌晨台灣逐漸脫離暴風圈，之後西南風增強，受穩定西南風吹拂影響，預計中南部將有三天有短暫陣雨。