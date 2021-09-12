5年來最強颱！林口人喊無感「連樹葉都不太動」　遭網嗆：學著感恩

▲受到璨樹颱風外圍環流影響，各地易有短延時強降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

中度颱風「璨樹」（Chanthu）被封為5年來侵襲台灣的最強颱風，截至今（12日）晨5時為止，璨樹中心位置在花蓮的東南方約 100 公里之海面上，七級風暴風半徑幾乎籠罩全台灣，不過一名住在林口的網友去卻感到無感，不僅沒下雨，連樹葉都沒有動靜，「是進入無風帶，還是爽的還沒來？」

原PO在PTT發文，家住在新北市林口區，昨（11日）下午在高速公路上，還有感覺到風很大，甚至突然颳起一陣強風，至少有十幾輛車一起急踩煞車，到晚上9點時，風大到房子都在晃，不過到了今日凌晨3點，外面卻無風無雨，他還特地到陽台查看，「連樹葉都不太動了？有人也感覺到風變很弱嗎？5年來最強颱風就這樣？難道是我們進入了無風帶？不過還是希望不要有災情好啦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO稱風雨不大，「就這？」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，網友們回應，「超爛颱風」、「桃園沒雨+1」、「已經好幾年都這樣了」、「我記得2015蘇迪勒比較有颱風的感覺，之後就都鳥鳥的」、「這颱風就典型的被護國神山擋住了」。不過也有人指出，「等它殺到宜蘭外海就能見真章了」、「別急，下午殺到宜蘭外海你還有機會感受它的威力，那時可沒有中央山脈幫擋」。

也有人指責，「學著感恩吧，這裡年輕人很多嗎？還是大家都忘了風災的困擾，光是雨下太多菜價就很可觀了，沒風沒雨也有人要嘴？真的不懂」、「颱風強度又不是由你的感覺來決定」、「颱風強不強是看風速，不是看你有沒有感」、「颱風不在你旁邊你當然感受不到，我剛剛才看到新聞報導蘭嶼樹幹被吹斷」、「蘭嶼和台東連車子都吹倒了」。

▲璨樹颱風今日上午位置。（圖／氣象局提供）

根據中央氣象局今日（9/12）8時30分資訊，颱風璨樹上午8時中心位置位於花蓮東南東方約70公里之海面上，以每小時18公里速度向北前進。中央氣象局資深預報員徐仲毅表示，未來預測上，下午隨颱風逐漸北移，花蓮跟台東持續有較強陣風，宜蘭則會出現10到12級強陣風。新北也有10到11級，基隆下午也有9到10級，晚上強風現象依然持續。東半部、新北、基隆都要留意。