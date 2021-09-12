台南後壁嘉南大圳再傳溺水　警消聯手救起人已死亡

▲台南市後壁區172甲線嘉南大圳和平橋附近，上午驚傳有人弱水，台南市消防局派員協助打撈運上岸，初步調查死者為73歲黃姓男子，目前報請檢察官相驗中。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

71歲蕭姓男子，9月11日中午12時許吃完飯後離家後，即未與家人聯繫，家屬晚上向白河分局報案失聯請求警方協尋，惟到晚上8時50分許，有民眾發現後壁172甲線道路旁嘉南大圳和平橋下有人溺水，經警、消前往查處將溺者打撈上岸發現已死亡，經家屬指認係失聯的蕭姓男子，全案目前由檢警調處理中。

警方調查，失蹤人口蕭姓男子（71歲、台南市白河區人）於9月11日中午12時許吃完飯後離家後，即未與家人聯繫，因蕭男無使用交通工具及手機，家屬一直找不到人，而於11日晚上7時30分許至白河分局白河所報案失聯，請白河分局立即通報警察單位全力協尋。

到11日晚上8時50分許，有民眾經過後壁區172甲線道路旁嘉南大圳（和平橋下）發現有人溺水，經向白河警方及消防局119報案，消防局及白河局後壁所員警到場查處救援，消防人員下水發現溺者已明顯死亡，即將遺體打撈上岸，警方查出死者身上有身分證件，係失蹤的蕭男，馬上聯絡家屬到場確認身分無誤。警方到場勘驗，初步調查死者身體無外傷，死者生前疑有心血管疾病，因身體健康因素悶悶不樂，疑久病厭世。目前警方已報請檢察官相驗，查明確實死因中。

據了解，台南市後壁區172甲線嘉南大圳和平橋附近，10日上午也傳有人弱水，消防局據報出動後壁分隊3車6人前往救援，消防人員下水搶救，但溺者搶救起來，已明顯死亡，即協助打撈運上岸，初步調查死者為73歲黃姓男子，為9日報走失的協尋人口，初步研判係失足落水。白河分局對接連發生嘉南大圳疑似尋短案，特呼籲民眾珍惜生命，也請家屬多關心家人身心健康，可向衛生局等專業單位救助。

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