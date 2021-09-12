　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南後壁嘉南大圳再傳溺水　警消聯手救起人已死亡

▲台南市後壁區172甲線嘉南大圳和平橋附近，上午驚傳有人弱水，台南市消防局派員協助打撈運上岸，初步調查死者為73歲黃姓男子，目前報請檢察官相驗中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市後壁區172甲線嘉南大圳和平橋附近，上午驚傳有人弱水，台南市消防局派員協助打撈運上岸，初步調查死者為73歲黃姓男子，目前報請檢察官相驗中。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

71歲蕭姓男子，9月11日中午12時許吃完飯後離家後，即未與家人聯繫，家屬晚上向白河分局報案失聯請求警方協尋，惟到晚上8時50分許，有民眾發現後壁172甲線道路旁嘉南大圳和平橋下有人溺水，經警、消前往查處將溺者打撈上岸發現已死亡，經家屬指認係失聯的蕭姓男子，全案目前由檢警調處理中。

警方調查，失蹤人口蕭姓男子（71歲、台南市白河區人）於9月11日中午12時許吃完飯後離家後，即未與家人聯繫，因蕭男無使用交通工具及手機，家屬一直找不到人，而於11日晚上7時30分許至白河分局白河所報案失聯，請白河分局立即通報警察單位全力協尋。

▲台南市後壁區172甲線嘉南大圳和平橋附近，上午驚傳有人弱水，台南市消防局派員協助打撈運上岸，初步調查死者為73歲黃姓男子，目前報請檢察官相驗中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

到11日晚上8時50分許，有民眾經過後壁區172甲線道路旁嘉南大圳（和平橋下）發現有人溺水，經向白河警方及消防局119報案，消防局及白河局後壁所員警到場查處救援，消防人員下水發現溺者已明顯死亡，即將遺體打撈上岸，警方查出死者身上有身分證件，係失蹤的蕭男，馬上聯絡家屬到場確認身分無誤。警方到場勘驗，初步調查死者身體無外傷，死者生前疑有心血管疾病，因身體健康因素悶悶不樂，疑久病厭世。目前警方已報請檢察官相驗，查明確實死因中。

▲台南市後壁區172甲線嘉南大圳和平橋附近，上午驚傳有人弱水，台南市消防局派員協助打撈運上岸，初步調查死者為73歲黃姓男子，目前報請檢察官相驗中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市後壁區172甲線嘉南大圳和平橋附近，10日上午也傳有人弱水，消防局據報出動後壁分隊3車6人前往救援，消防人員下水搶救，但溺者搶救起來，已明顯死亡，即協助打撈運上岸，初步調查死者為73歲黃姓男子，為9日報走失的協尋人口，初步研判係失足落水。白河分局對接連發生嘉南大圳疑似尋短案，特呼籲民眾珍惜生命，也請家屬多關心家人身心健康，可向衛生局等專業單位救助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

 伊萊克斯 FLOW A3抗菌空氣清淨機、麗克特Home BBQ電烤盤

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
北市上午「無風無雨」停班課失策？　柯文哲解釋了
高雄公務員「月領7萬」上班追劇　遭檢舉還嗆：相堵會到
快訊／璨樹豪、大雨擴12縣市！　午起暴風圈籠罩北台灣
塔利班「斬首阿富汗士兵」畫面曝　6人歡呼下秒揮刀
「璨樹」路徑可維持最大強度！　鄭明典示警：北台灣防備
澎恰恰債主超硬背景曝光！欠錢的都「企業大咖」
納悶「有颱風？」台北人喊無感　網曝1時間點：別立旗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

萬安演習15日登場　防疫考量不管制交通、不疏散避難

萬安44號15日登場細胞簡訊示警　演習過程人車不管制

台南後壁嘉南大圳再傳溺水　警消聯手救起人已死亡

疫情解封餐宴活動多　嘉雲縣警局「區域聯防」取締酒駕

雲林疫苗登記第八輪踴躍　9／23「增加施打2000劑」搶12時前登記

身兼街頭藝人百年餅店千金被下符詛咒　超級鐵粉被封鎖洩憤

中颱燦樹來襲　恆春警助撤離滿州部落居民避難

蘇花路廊蘇澳－崇德段22時起「只出不進」　0時起全線封閉

快訊／璨樹風強雨大達標　宜縣府宣布12日全縣停班停課

颱風夜爆災情！高雄鳳山「大範圍停電」　台電搶修復電

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

金正恩瘦身有成！出席北韓閱兵式　專家懷疑是「複製人」已發生政變

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

貓師傅幫汪按摩！全程露厭世臉　鏟屎官爆笑配音超吵遭無奈怒瞪

是那顆星星！有一種友情叫丞琳&鴻升　楊丞琳幕後「小鬼畫面」出現..看哭了

萬安演習15日登場　防疫考量不管制交通、不疏散避難

萬安44號15日登場細胞簡訊示警　演習過程人車不管制

台南後壁嘉南大圳再傳溺水　警消聯手救起人已死亡

疫情解封餐宴活動多　嘉雲縣警局「區域聯防」取締酒駕

雲林疫苗登記第八輪踴躍　9／23「增加施打2000劑」搶12時前登記

身兼街頭藝人百年餅店千金被下符詛咒　超級鐵粉被封鎖洩憤

中颱燦樹來襲　恆春警助撤離滿州部落居民避難

蘇花路廊蘇澳－崇德段22時起「只出不進」　0時起全線封閉

快訊／璨樹風強雨大達標　宜縣府宣布12日全縣停班停課

颱風夜爆災情！高雄鳳山「大範圍停電」　台電搶修復電

LIVE／璨樹暴風圈籠罩北台灣　氣象局最新說明

萬安演習15日登場　防疫考量不管制交通、不疏散避難

湖口養豬場查獲2桶廚餘　還沒吃下肚…罰款5萬元起跳

璨樹颱風影響宜蘭今停收運垃圾　國5平原線午後禁大型車

打完AZ呼吸困難「癱軟、四肢麻痺」　她痛哭：想拿水但站不起來

她搭電梯被別人小孩吐一身　家長保證賠衣服「一看價格卻落跑！」

中秋必備「雙機」9270元→6888元！清淨機＋電烤盤　舒服在家大口吃烤肉

食蟹獴呆萌望向鏡頭照片曝！　專家揭被偷拍了：稀有、隱密逃不掉

惡駕駛假裝配合攔檢...突催油門落跑！重罰18萬吊銷執照

接種第2劑AZ疫苗3天後亡！82歲翁「腎衰竭」無法排尿　疑心肌梗塞

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

地方熱門新聞

彰「百年餅店千金」被下符詛咒

高雄宣布9/12「5地區」停班停課

雲林疫苗登記第八輪踴躍　加打2千劑

颱風夜爆災情！高雄鳳山大範圍停電

獨／4000萬敞篷狂牛違停七期紅線

嘉義「變色龍」熄燈　當地人震驚

退輔會主委馮世寬親頒任務終止令　願英靈永息

台中又有175國中生畢旅衝義大、墾丁

埃及爸家人曾到新竹外帶　餐廳待追查

恆春警助撤離滿州部落居民避難

蘇花路廊「蘇澳－崇德」段0時封閉

即／璨樹風雨達標　宜縣12日停班停課

南投人工湖挖出1500噸一級致癌物

鄭文燦：桃園二級加強警戒延至9/23

更多熱門

相關新聞

接種BNT後2小時死亡！88歲嬤解剖報告出爐

接種BNT後2小時死亡！88歲嬤解剖報告出爐

南韓一名88歲的老婦今年4月接種第1劑輝瑞（BNT）疫苗，沒想到短短2個半小時內，便突然感到嚴重胸悶、包括頭部等全身出現劇痛，儘管能自己走路搭上救護車，也能對話，但到院前5分鐘便心跳停止，最後不治身亡。如今，解剖報告已經出爐，結果顯示「與疫苗無關」，政府無法賠償，這讓她兒子感到氣憤難耐。

南科園區持續蛻變

南科園區持續蛻變

台南北忠街民宅傳出火警

台南北忠街民宅傳出火警

中秋雙北桃園返鄉者免費索取快篩

中秋雙北桃園返鄉者免費索取快篩

台鐵北上區間車台南後壁段一度故障

台鐵北上區間車台南後壁段一度故障

關鍵字：

台南後壁嘉南大圳溺水死亡

讀者迴響

熱門新聞

璨樹路徑「亞太氣象6本柱」只1國正確

連千毅開「2000萬合約」談合作！　澎恰恰回應了

璨樹再開眼加速！暴風雨增列北部

小鬼黃鴻升回來了！全為楊丞琳「15秒催淚畫面曝」

鄧佳華下戰帖「單挑館長」　館長：打你會終身殘疾

LIVE／璨樹又開眼「豪雨紫爆」

《創造101》女選手結婚了！老公是「娛樂公司CEO」

五熊靠「小鬼送的傘」認定老公！交往4個月閃婚過程超玄

妻約同事「每週1震」　綠帽夫樂直擊

女星欠千萬被圍堵崩潰大哭：大家一起死！

34歲網紅直腸癌逝　最後身影曝光引淚崩

越喜歡你越冷漠的3大星座！

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

女大生80元買假鑽戒扮名媛！　蹭吃喝過21天

快訊／11點過後風雨增強　侯友宜洩周一停班課機率

更多

最夯影音

更多
開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方
剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面