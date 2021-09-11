台積電持續加碼投資台南　南科園區持續蛻變

▲雖歷經新冠肺炎肆虐，台南產業經濟依然強勁成長，南部科學園區1~4月積體電路產業營業額較去年同期大幅成長37.31％，南科園區持續蛻變。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



雖經新冠肺炎肆虐，台南產業經濟依然強勁成長，由南部科學園區資料顯示，2021年1~4月積體電路產業營業額較去年同期大幅成長37.31％，從2020年1~4月積體電路產業營業額為1494.92億元，2021同期為2052.67億元，台南園區7月份從業員工數73366人，較去年同期增加3812人，使鄰近園區生活圈陸續成型蛻變中。



黃偉哲市長指出，台南擁有完整的產業聚落，加上綠能於2020年突破2GW之設置容量及推動再生水供應等措施，使台積電持續加碼投資台南，除5奈米廠已陸續量產，3奈米廠也持續興建中。市府各局處與南科管理局不僅對科技人才培育、積極媒合素質優秀的勞動人力，滿足企業需求外，對其周遭之食、衣、住、行、育、樂也持續規劃檢討調整變更相關南科臺南園區特定區之都市計畫內容，以打造優質生活環境，使臺南成為員工宜居的城市。



經濟發展局陳凱凌局長表示，除台積電大投資台南外，相關的產業也積極進駐本市，如全球最大晶片微影設備及EUV曝光機供應商 ASML、光阻劑生產大廠鎧暘科技等公司，這些頂尖企業不只帶動台南整體經濟，所產生的產業聚集效應，也吸引諸多優秀企業進駐，帶動台南經濟飛躍成長。



南科半導體產業發展，帶動更多半導體上下游產業廠商進駐；另配合沙崙科學城的投資建設與研發團隊引進，形成智慧、綠能科技產業聚落，未來台南市的南科、沙崙雙引擎，將引領台南新興科技產業發展，並結合既有優勢產業高值化，邁向高競爭利基之產經重鎮。

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