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璨樹襲台交通懶人包！台鐵東部對號列車18時前停駛、國5中午後限速40公里

▲▼高鐵。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵部分路段若風速、雨量過大，將採取行車速限。（圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／綜合報導

璨樹颱風來襲，打亂陸海空交通運輸。華信航空和立榮航空均宣布，今天所有國內航線取消。台鐵東部幹線晚間6時前各級對號列車停駛，西部幹線大致正常行駛。中午起國道5號頭城蘇澳段限速40公里，並禁止大型車行駛。台灣高鐵全線正常營運，但部分路段若風速、雨量過大，將採取行車速限，提醒民眾留意。《ETtoday新聞雲》整理海陸空異動懶人包，供讀者參考。

航空

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長榮

因受璨樹颱風影響，長榮航空今(12)日除往返高雄-上海浦東航班維持正常起降外，其餘由桃園機場及松山機場起降之客運航班全日取消或延遲抵達，航班異動訊息如下：

取消：
台北-新加坡BR225、BR226
台北-大阪BR132、BR178
台北-東京成田BR198、BR196
台北-香港BR867、BR857
台北-澳門BR801
台北-首爾BR160
台北-上海浦東BR722
台北-舊金山 BR18
台北-休士頓 BR52
台北-巴黎 BR87

延遲抵達：預計延至9月13日18:00以後陸續抵達
紐約-台北 BR31
西雅圖-台北 BR25
舊金山-台北 BR17
溫哥華-台北 BR09

華信
受璨樹颱風影響，華信航空今(12)日國內線所有航班取消

▲▼華信航空,客機,航班,ATR72-600,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,國內線,離島航線,ATR-72。（圖／記者李毓康攝）

▲華信航空。（圖／記者李毓康攝）

立榮
因受璨樹颱風影響，立榮航空今(12)日國內線航班全數取消

船運

今(12日)共有11航線，計87航次停航：
1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。
2.南竿-莒光：全部停航(4航次)。
3.南竿-北竿：全部停航(12航次)。
4.南竿-東引：全部停航(1航次)。
5.高雄-馬公：全部停航(1航次)。
6.布袋-馬公：全部停航(4航次)。
7.東港-小琉球：全部停航(36航次)。
8.鹽埔-小琉球：全部停航(8航次)。
9.富岡-綠島：全部停航(7航次)。
10.富岡-蘭嶼：全部停航(5航次)。
11.後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。

▲受璨樹颱風影響，東琉線交通船泰富輪停航 。（圖／民眾提供，資料照片）

▲受璨樹颱風影響，交通船停航 。（圖／民眾提供，資料照片）

雙鐵

高鐵

台灣高鐵12日全線正常營運，部分路段若風速、雨量過大，將採取行車速限，提醒民眾留意。

台鐵

台鐵局今(12)日中午12時前列車行駛概況如下：
一、西部幹線：除1次觀光列車(台北06:10-屏東11:30-台東-台北)行駛至屏東及127次(台北13:30-潮州17:39-台東)行駛至潮州站外。基隆-潮州站間，各級列車均正常行駛，
二、東部幹線：(台北-台東間)
(一)順行：台北開往花蓮、台東，首班車起至436次(台北18:00)止，各級對號列車停駛。。
(二)逆行：：台東、花蓮開往台北，首班車起至443次(台東17:55)止，各級對號列車停駛
(三)區間車視風雨情形機動行駛。
三、南迴線：(台東-高雄)
(一)順行：台東開往高雄、新左營，首班車起至324次(台東17:54)止，各級對號列車停駛
(二)逆行：新左營、高雄開往台東，首班車起至713次(高雄17:15)止，各級對號列車停駛
(三)區間車視風雨情形機動行駛。
四、各支線平溪線及深澳線停駛外，其餘支線正常行駛。
 

公路

交通部公路總局因應颱風璨樹來襲，陸續實施預警性封路共8處

實施預警性封閉路段包括：
1.台9線104到167公里（蘇花及蘇花改路段），於今天凌晨0時封閉。
2.台9丁線2到69公里（舊蘇花公路路段），於今天凌晨0時封閉。
3.台20線58到72公里（甲仙至荖濃路段），於昨天晚間9時封閉。
4.台20線93到98.7公里（勤和至復興路段），已於昨天下午1時30分封閉。
5.台20線100到100.6公里（梅蘭路段），昨天晚間9時封閉。
6.台20線149到180.5公里（向陽~霧鹿路段），已於昨天晚間8時封閉。
7.台29線11到23公里（那瑪夏~五里埔路段），於昨天晚間9時封閉。

另外，公路總局不排除陸續實施預警性封路，路段包含台7線（西村至棲蘭）、台7甲線（棲蘭至思源埡口）、台9線北宜公路、台9甲及台9戊線南迴公路、台11線海岸公路、台23線東富公路、24線德文~霧台路段、台26線屏鵝公路等暴風圈影響的山區公路。

國道

今日12時起宜蘭縣「平均風力」預測值之最小數值達8級，為確保行車安全，國道5號頭城蘇澳路段最高速限降為40公里/小時，並禁止大型車行駛，大型車駕駛改走平面道路。

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