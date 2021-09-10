　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不求有車有房！單身妹「列6條件」找好男人　遭網友狂打臉

一名女網友在PTT上列6點條件尋好男人，卻大嘆吻合的對象不多。（示意圖，Photo Ac）

▲一名女網友列6點條件尋好男人，卻大嘆吻合的對象不多。（示意圖，Photo Ac）

圖文／鏡週刊

當你在尋求另一半時，會設下哪些擇偶條件？近日有名女網友抱怨，她不要求未來的男友要有車有房，只需符合她列出的6項條件，但她卻大嘆「好男人是不是都剩不多了？」貼文一出，引起網友熱烈討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在PTT以「找175不胖不禿年薪70以上的男生很難嗎？」為題發文表示，她不要求另一半要有車有房，但必須符合她開出的6項條件，第一、年齡要比自己還大（15歲以內）；第二、單身，沒結婚也沒離過婚；第三、身高175公分以上；第四、年新60-70萬以上；最後2點對方不能是禿頭且不能太胖，只求BMI別超標就好。但她卻不禁感嘆，自己開得條件很普通，但感覺吻合的對象卻不多，便忍不住詢問網友「好男人是不是都剩不多了？」

貼文一曝光，馬上掀起大批網友熱議，有的人認為雖然原PO說她條件不高，但卻要求對方身高、體重和外貌，便紛紛打臉她「好男人跟年齡、收入和身高175有什麼關係？」、「為啥女生都愛開條件，要不要先照鏡看看自己幾兩重」、「想要找有點年紀還不胖，而且175以上，光這兩點就有難度了」、「身材外貌要找年輕一輩的機會較大，但薪水難達標」。

不過，有的網友卻認為，要找到符合原PO條件的對象並不難，但只是單方面的要求別人好像不太合理，「條件是相對的，你本身條件好就不難，但條件差又要求一堆，誰會要妳」、「自己的條件先列出來啊，要玩人肉市場就把商品擺上來，不然怎麼交易？」、「身高要那麼高又要看的順眼很難，講白了不就是要外表ok，又要有經濟能力，啊你的條件勒」、「這種條件的不少，只是不一定會挑你」。


更多鏡週刊報導
見媳婦服侍公公暴怒！　婆婆持大彎刀砍下尪頭顱
超凶火辣金髮妹怨「正到沒朋友」　大吐苦水：閨密的男人都想要我
校長天天站廚餘桶旁「吃學生剩飯」　網轟作秀他回應了

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
明天是否上班上課？　5縣市宣布了
快訊／鶯歌兇殺案！狠男水果刀猛刺前妻　她倒血泊死亡
吊車翻落畫面曝！壓毀4車母女慘死　眾人嚇壞逃命
恐怖畫面曝！他求復合引爆汽油　前女友「衣服炸碎噴飛」80%燒
男友忘掛斷藍芽耳機！　她聽到「真實對話」淚崩分手
快訊／搶第一槍宣布！　這縣市明天正常上班上課
各地風雨時程出爐！璨樹「暴風圈明午觸陸」　大台北等3區雨最猛
快訊／松山某確診國中生「外婆住板橋」　不排除地緣關係
情侶自撞斷兩截！21歲富家女「拋3歲兒」私奔　家屬悲慟接死訊
快訊／自購45.8萬劑AZ來了！　華航15：37抵桃機
快訊／柯文哲宣布：河濱烤肉不用想了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

79歲嬤要打第二劑疫苗！突提領150萬放身邊：怕有緊急狀況需用錢

不斷更新／5年來最強颱風！　璨樹進襲全國停班停課一次看

跑得比飛還快！枋山Delta染疫者出院　秘魯嬤鄰居被問：妳不是死了

不求有車有房！單身妹「列6條件」找好男人　遭網友狂打臉

宜蘭提高校園防疫停課標準　如有1學生確診即全校停課14天

疫苗預約成功！到醫院卻被打槍「打1922自己問~」　台北妹傻爆眼

分手後能不能做朋友？近10萬則網路聲量掀熱議　正反論戰愛情觀點

上千人受害！高雄婦喝1杯減肥茶　代價竟像染新冠「菜瓜布肺」

快訊／準備迎接5年來最強颱風！宜蘭縣宣布：11日正常上班上課

各地風雨時程出爐！璨樹「暴風圈明午觸陸」　大台北等3區雨最猛

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

孕妻不捨丈夫突離世「求助連線」她用儀器對話秒淚崩：我好想你

79歲嬤要打第二劑疫苗！突提領150萬放身邊：怕有緊急狀況需用錢

不斷更新／5年來最強颱風！　璨樹進襲全國停班停課一次看

跑得比飛還快！枋山Delta染疫者出院　秘魯嬤鄰居被問：妳不是死了

不求有車有房！單身妹「列6條件」找好男人　遭網友狂打臉

宜蘭提高校園防疫停課標準　如有1學生確診即全校停課14天

疫苗預約成功！到醫院卻被打槍「打1922自己問~」　台北妹傻爆眼

分手後能不能做朋友？近10萬則網路聲量掀熱議　正反論戰愛情觀點

上千人受害！高雄婦喝1杯減肥茶　代價竟像染新冠「菜瓜布肺」

快訊／準備迎接5年來最強颱風！宜蘭縣宣布：11日正常上班上課

各地風雨時程出爐！璨樹「暴風圈明午觸陸」　大台北等3區雨最猛

79歲嬤要打第二劑疫苗！突提領150萬放身邊：怕有緊急狀況需用錢

工研院、三菱日聯銀行簽MOU　佈局台日半導體合作新商機

台南3都更案端權利變換吸建商　換500戶公營住宅

「是未知子！」米倉涼子訪台被認出來　狂買台灣鳳梨：期待吃到它

不斷更新／5年來最強颱風！　璨樹進襲全國停班停課一次看

解凍了！陽岱鋼相隔306天一軍先發　第一棒戰中日龍

補班日遇強颱「璨樹」來襲　王鑫基：應留意颱風天出勤工資工時規定

Delta病毒來襲！中市成立騎樓巡查隊　中秋連假勸導違規民眾

日本愛知縣音樂季人山人海　已知14人確診

楊敬敏簽複數年約「保留轉教練彈性」　目標再打2到3年

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

生活熱門新聞

新北到花東　都有機會放颱風假

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

氣象局認證　這1區會放颱風假

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

颱風假機率提高！最快午後發陸警

為何全球都敗給Delta？重症醫：人類輸在撒謊

教育局：文山、松山區2國中4班級停課

快訊／璨樹估「17:30發陸警」

北市2國中、1國小、1私幼停課一次看

Delta侵台　藥師點名6月一件怪事

璨樹估宜蘭登陸！1天穿頭5:30將發海警

快訊／10點開搶AZ！預約平台塞爆「系統維護中」

松山區某國中大消毒！學生確診今全校停課624人PCR

更多熱門

相關新聞

大叔出來！馬來熊慌張擋門　網笑：被抓包了

大叔出來！馬來熊慌張擋門　網笑：被抓包了

在日本的《東山動植物園》有隻馬來熊「馬丁（マーチン）」，有次被拍到柵門突然關上時，牠慌張跑去擋門的動作太像人類了，讓網友不只大喊「工讀生出來」，而且認定「看動作一定是中年大叔！」之後馬來熊冷靜下來看向鏡頭，也被網友開玩笑解讀為牠貌似心虛想裝沒事，才默默回到熊的姿態，有趣的模樣讓數萬網友笑翻：「慘了被抓包了！」

高端單日接種數驚呆　網搖頭：空窗期才這樣

高端單日接種數驚呆　網搖頭：空窗期才這樣

妹子「刷2小時題庫」爽過駕照筆試！朋友卻考5次

妹子「刷2小時題庫」爽過駕照筆試！朋友卻考5次

他打完AZ曬「溫度計」　網全傻了：快掛急診

他打完AZ曬「溫度計」　網全傻了：快掛急診

女剛交往就要iPhone 13！工程師：嘴都還沒親到

女剛交往就要iPhone 13！工程師：嘴都還沒親到

關鍵字：

鏡週刊PTT好男人

讀者迴響

熱門新聞

新北到花東　都有機會放颱風假

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

氣象局認證　這1區會放颱風假

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

鄧佳華實習第1天「雙手慘況曝」！

23歲妹突腹痛！醫一扳…「爆臭起司瀑布」狂瀉秒驚呆

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

颱風假機率提高！最快午後發陸警

為何全球都敗給Delta？重症醫：人類輸在撒謊

教育局：文山、松山區2國中4班級停課

台北男友餐桌上「戰南北」　女大生丟臉分手

快訊／璨樹估「17:30發陸警」

更多

最夯影音

更多
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面