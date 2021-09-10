不求有車有房！單身妹「列6條件」找好男人　遭網友狂打臉

▲一名女網友列6點條件尋好男人，卻大嘆吻合的對象不多。（示意圖，Photo Ac）

圖文／鏡週刊

當你在尋求另一半時，會設下哪些擇偶條件？近日有名女網友抱怨，她不要求未來的男友要有車有房，只需符合她列出的6項條件，但她卻大嘆「好男人是不是都剩不多了？」貼文一出，引起網友熱烈討論。

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原PO在PTT以「找175不胖不禿年薪70以上的男生很難嗎？」為題發文表示，她不要求另一半要有車有房，但必須符合她開出的6項條件，第一、年齡要比自己還大（15歲以內）；第二、單身，沒結婚也沒離過婚；第三、身高175公分以上；第四、年新60-70萬以上；最後2點對方不能是禿頭且不能太胖，只求BMI別超標就好。但她卻不禁感嘆，自己開得條件很普通，但感覺吻合的對象卻不多，便忍不住詢問網友「好男人是不是都剩不多了？」

貼文一曝光，馬上掀起大批網友熱議，有的人認為雖然原PO說她條件不高，但卻要求對方身高、體重和外貌，便紛紛打臉她「好男人跟年齡、收入和身高175有什麼關係？」、「為啥女生都愛開條件，要不要先照鏡看看自己幾兩重」、「想要找有點年紀還不胖，而且175以上，光這兩點就有難度了」、「身材外貌要找年輕一輩的機會較大，但薪水難達標」。

不過，有的網友卻認為，要找到符合原PO條件的對象並不難，但只是單方面的要求別人好像不太合理，「條件是相對的，你本身條件好就不難，但條件差又要求一堆，誰會要妳」、「自己的條件先列出來啊，要玩人肉市場就把商品擺上來，不然怎麼交易？」、「身高要那麼高又要看的順眼很難，講白了不就是要外表ok，又要有經濟能力，啊你的條件勒」、「這種條件的不少，只是不一定會挑你」。



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