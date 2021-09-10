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社會 社會焦點 保障人權

3人同床他竟偷摸5歲孫女！嬤掀棉被驚見怒打巴掌　無良阿公慘了

▲桃園市呂姓男子2018年間與5歲孫女、妻子同床共眠，竟趁機偷摸其下體，被妻子驚覺怒打一巴掌後提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市呂姓男子2018年間與5歲孫女、妻子同床共眠，竟趁機偷摸其下體，被妻子驚覺怒打一巴掌後提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子2018年間某日與5歲孫女、妻子同床共眠，凌晨時分竟在棉被底偷偷撫摸孫女下體，女童驚嚇之餘不敢聲張，同床妻子察覺後掀開被子發現呂男惡行，當場刮了呂男一巴掌，怒斥「老公你在幹甚麼？」隨後告訴孫女媽媽報警提告；呂男在偵訊時否認犯行，辯稱遭妻子誣陷，但女童指證歷歷，地院法官審結，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪判處呂男有期徒刑1年，還可上訴。

檢警調查，5歲孫女父母親之前已離婚，孫女與哥哥、弟弟隨著爸爸、阿公與阿嬤三代同堂同住，2018年12月23日凌晨，呂男與妻子、5歲孫女同床睡覺，趁孫女與妻子熟睡之際，竟悄悄在棉被下偷摸孫女下體，孫女被驚醒後不敢聲張，妻子半夜起床要上廁所察覺棉被上下起伏，赫然掀開棉被驚見呂男對孫女猥褻，當場怒賞巴掌，怒斥：「老公你在幹甚麼？」同時責罵孫女為何不躲開，隨後告訴媳婦即孫女的媽媽，決定報警提告。

桃檢調查時，呂男妻子指出，呂男已非第一次，之前曾發現他酒後會亂摸孫女，當下未揭發是想給其機會，未料其惡性不改，決定通報女童媽媽處理，女童媽媽決定不姑息提告。女童則指稱，阿公會摸她「尿尿的地方」，雖然不會痛，但不喜歡阿公這樣摸她，如果這是不對的，希望阿公受到懲罰；呂男則否認犯行，辯稱遭妻子誣陷，因不想讓其繼續照顧孫女。

桃園地院法官審酌，呂男身為阿公，本應盡教導保護孫女，卻為滿足性慾猥褻，造成女童身心受創、嚴重影響人格發展，犯後飾詞狡辯且未見悔意，法官審結依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，判處1年有期徒刑，本案還可上訴。

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