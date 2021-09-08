性侵學妹太後悔　上網「自曝犯行」道歉+賠償45萬獲緩刑

▲梁姓男子性侵學妹後，賠償45萬元並上網自曝犯行，獲緩刑機會。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

梁姓男子去年找念書時的學妹到家中喝酒唱歌，情不自禁把學妹抱進房內，不顧學妹反抗，強行用手指性侵得逞，事情慢慢在朋友圈內傳開，梁男不但賠償學妹45萬元，還自己上網公布犯行認錯，希望大家不要再打擾學妹，台北地院考量梁男觸犯強制性交罪後，努力表達悔意，已獲得學妹諒解，特別以「情堪憫恕」減刑判處2年，緩刑5年免關。

判決指出，梁男2020年3月28日晚上，找被害學妹到家裡喝酒、聊天，還聽著音樂跳舞，到隔天凌晨，梁男突然把學妹報到房內，企圖強吻學妹脖子和胸部，還撩起佯裝硬扯內褲，學妹2度掙脫跑到客廳，梁男仍將學妹抱回房間性侵得逞，然後就自己躺在床上呼呼大睡。

事發後學妹向友人哭訴並驗傷報警，事情逐漸在朋友圈內傳開，台北地檢署一趁機性交罪起訴梁男後，梁男向法官坦承全部犯行，並表示為了展現誠意，已經在社群媒體上公開自己的犯行，讓雙方朋友知道事情始末，避免學妹要一直面對好奇的詢問困擾。

學妹也具狀表示，已經和梁男以45萬元和解，願意原諒梁男，法官考量梁男犯行與犯後態度，如果依強制性交罪判刑，勢必入監服刑，對梁男來說，仍嫌過苛，情節尚堪憫恕，依《刑法》第59條之規定酌減其刑，判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束並提供80小時義務勞務、接受4場法治教育。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

《女兵日記》違法置入台中花博 提告抗罰20萬結果出爐

政二代「逃兵」起訴 趙介佑服替代役1個月擅離職役172小時