璨樹進逼台電即時監測電路異常　民眾上網可通報查詢停復電資訊

▲台電工程人員11日上午進行搶救物資整備，以因應璨樹侵台強風豪雨可能損毀電力設備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

強颱「璨樹」預計今明2天侵襲台灣，中央氣象局已於昨日下午發布海上與陸上颱風警報，因應可能帶來強風豪雨，台電桃園區營業處11日進行各項搶修物資整備，並籲請民眾做好防颱準備，其中若因強風吹斷電線，切勿撿拾掉落電線以免觸電。此外，若發生停電，請民眾多加使用網路通報與查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供「1911」客服專線。

台電桃園區營業處指出，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，若民眾家中與附近住戶皆停電，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。若附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可下載使用台灣電力APP，或透過台電網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，可立即查詢或通報停電資訊，請民眾多加利用，可利用搶修專線「1911」，或通報電話（03）332－3331、332－3221。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台電工程人員11日上午進行搶救物資整備，搶修工程車已準備就緒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台電桃園區營業處提醒，颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以免觸電。

針對颱風造成停電事故，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，以捷運、火車、自來水與電話通信等公用設施為優先，然後一般用戶順序，安排人員搶修，搶修進度會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請民眾體諒。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►燙頭皮+罰站到凌晨+打斷手渾身傷 狠母虐死2歲女兒原因曝

►快訊／跌入家裡「施工中電梯井」猛墜2米深！桃園男當場身亡

►3人同床他竟偷摸5歲孫女！嬤掀棉被驚見怒打巴掌 無良阿公慘了