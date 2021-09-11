「啵」一聲臘腸狗慘成輪下魂　主人悲究責真相逆襲

▲垃圾車撞死長毛臘腸犬飼主提告求償，法官判飼主敗訴。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名陳姓男子牽著家中飼養的長毛臘腸犬外出散步時，愛犬突然掙脫牽繩，被高雄市環保局的垃圾車輾死，陳男指控是垃圾車違規行駛害死愛犬，提告求償10萬元，但法官查證後發現是陳男自己沒有把狗繫好，認定垃圾車駕駛沒有過失，不必賠償。

判決指出，賴姓男子駕駛的垃圾車於去年7月7日晚間，在高雄市苓雅區青年二路欲右轉進入中華四路時不慎撞到一隻長毛臘腸犬，飼主指控，駕駛時未轉入快車道，從他後面直接切入慢車道，未禮讓他先行通過，後輪碾壓到他的愛犬，他聽到「啵」一聲，狗就被輾過了，這隻長毛臘腸犬骨頭碎裂，最終倒臥血泊而死亡，提告求償10萬元。

不過駕駛賴姓男子表示，當天他開車看見陳男和狗後，便立即停車禮讓先行通過，並非陳男所指稱沒有暫停禮讓行人優先通過，且看報案紀錄單，分局回報說明所示：「飼主陳先生遛狗時，狗掙脫遭後方垃圾車輾斃」，因此這事故發生並非是他沒注意，而是小狗自行掙脫才造成此後果。

法官找來承辦的警員，他到庭證還原當天狀況：「我有先詢問狗如何被車壓到，陳男跟我說原本是牽狗溜狗，要從中華路橫越，走到南下車道安全島時，狗掙脫牽繩，陳男過馬路，狗還留在原地，垃圾車剛好要沿青年路右轉中華路往南，陳男已經過了中華路，狗還在安全島，狗衝到路上剛好被轉彎的垃圾車撞到」，重複跟報案人確認說法都也都一樣。

法官認為，賴姓駕駛右轉時已確實注意車前狀況，於前方已無人、車、物體才轉彎，陳男沒有管好寵物，導致狗狗未跟緊，反掙脫約束在馬路上遭輾壓，認為賴姓駕駛無過失，判陳男敗訴，可上訴。

時間對我們來說完全沒用！

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