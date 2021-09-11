餐酒館「美腿環繞」被臨檢他回：我妹啦　接話比賽越來越囧

記者洪靖宜／高雄報導

就怕有店家假借經營餐廳、餐酒館等名義營業，實則暗地從事起有陪侍服務的違規行為，高雄警方到民生一路一家餐酒館稽查時，發現沙發區其中一桌做了3男1女，上前詢問時男子立刻解釋女子是「妹妹！」但再追問名字和怎麼來的，兩人似乎沒什麼默契，謊言立刻被拆穿。

▲男子(右)面對警方詢問，立刻說長髮女是他妹妹。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲男子(右)面對警方詢問，立刻說長髮女是他妹妹。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方9日晚間到高雄民生一路一家餐酒館稽查時，發現店裡頭各沙發區不少男男女女，其中一桌坐了3男1女，警方先指著長髮女子問：「這是你的？」坐在旁的男子立刻回「妹妹！」並急著補充是朋友的妹妹，一起出來玩聊天，而警方則問女子「他叫什麼名字」，眼看女子沉默幾秒，員警說：「不知道你哥哥叫什麼名字？」

男子又解釋這裡是朋友的店很久沒來，就帶妹妹來，女子還附和「對啊」，警方再問「她住哪裡，從哪裡載來的」，男子趕緊解釋是約在美麗島（捷運站），警方則說：「再問下去就戳破了」。男子眼見瞞不住，只好默默點點頭說「是是是」。

店家向警方解釋沒有叫小姐桌邊服務，也沒有付薪資，但內部未能落實實聯制、未確實量測體溫、酒精消毒，桌面也未設立隔板等等違反防疫規定，警方仍將相關事證資料函請市府衛生局審認、裁處。

▲新興警強化餐酒館稽查，發現有女陪侍，且店家無隔板等，根本不符合防疫規定。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於疫情仍處在二級警戒，就怕有店家假借經營餐廳、餐酒館等名義營業，實則暗地從事起有陪侍服務的違規行為，於9、10日針對轄區內餐酒館、飲酒場所加強防疫臨檢稽查，2天稽查勤務下來，發現有4家餐酒館業者缺失，除了未能遵循防疫指引、落實防疫規定外，還發現疑似有陪侍狀況，全程蒐證後，相關事證將移請衛生局審認、裁處，並執行斷水斷電。

時間對我們來說完全沒用！

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