王浩宇出征高雄　林于凱要「兌現承諾」：真的等到你了

▲對於王浩宇參選的消息，林于凱獻上祝福，也願意盡地主之誼。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

民進黨桃園市前議員王浩宇1月遭到罷免，沉澱了好幾個月，10日宣布轉戰高雄，角逐三民區議員初選。對此，時代力量高雄市議員林于凱回應，願意盡地主之誼，帶王浩宇認識高雄的環境，以了解高雄人的需求。

王浩宇曾任桃園市議員，但因為發文涵蓋全台，又被稱做「全國不分區議員」，後續遭到罷免。沉澱了許久，王浩宇10日張貼影片，同時透露下一步計畫，準備到三民區參選，貼文瞬間引起熱議。

對此，林于凱在臉書恭喜王浩宇，雖然沒在鬼門關前做出決定，但應該也是抱著必死的決心投入參選，「這個高雄一級戰區，有你的加入，想必熱鬧萬分。」

林于凱說明，他身為高雄市民，樂見更多元的參選人組成，雖然王浩宇過去爭議不斷，但2人都曾是綠黨支持者，某些價值觀應該試能討問的。

▼林于凱表示，希望能與王浩宇一起在高雄努力。（資料照／記者李毓康攝）



林于凱說，人本交通的部分，希望能有王浩宇一起在高雄努力，城市若有好走的人行道，襪子銷售的業績應該也會有所提升，也希望高雄參選之路，能讓王浩宇看見高雄的踏實。

此外，林于凱還說，他曾經表示，若決定來高雄，他願意盡地主之誼，帶王浩宇認識高雄的環境，好好了解高雄人的需要，「我也是不分區服務高雄，號稱高雄不分區議員，不過說真的，現在＃不分區議員 這個詞，好像有點淡淡的…，畢竟全國不分區議員，實在太威了。」

林于凱最後也補充，他相當喜歡第一部競選廣告，終於等到王浩宇，他也感到開心。對於林于凱的貼文，王浩宇也留言祝福，希望林于凱能夠連任，未來雙方能在議會一同做事，「一起為高雄加油吧！」

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