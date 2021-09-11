「花8400億買不到疫苗」　國民黨批：施打率4成但第二劑只有4%

▲國民黨批疫苗政策。（圖／翻攝國民黨立法院黨團臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

新北幼兒園群聚案發生，如何在群聚爆發前獲得足夠疫苗成為各界關注的焦點。國民黨立法院黨團11日比較各國的疫苗接種率與政策，批評政府著重五倍券卻忽視疫苗政策，「花了8400億紓困振興特別預算，結果疫苗外國捐贈到貨量，比政府買的還多」。

國民黨批評，政府不斷告訴民眾疫苗足夠了，疫苗施打率超過4成。但是政府没有告訴你的是，這只是第一劑的施打率。政府更没有告訴你二劑完整接種率只有4%，而是告訴你所謂國際標準的劑次比。

國民黨質疑，鄰國新加坡完整接種率79%、日本49%、韓國36%，台灣早已被亞洲已開發國家甩的遠遠的。而台灣二劑接種率只比越南高，而現在必須以4%的接種率面對DELTA病毒。

國民黨強調，第一劑打莫德納疫苗的300萬國人，第二劑若没有在期限內接種，保護力可能會快速下降，疫苗打了等於白打。韓國政府會組團去催莫德納疫苗，而蘇貞昌只會告訴你政府買的疫苗夠了。

國民黨批評，花了8400億紓困振興特別預算，結果疫苗外國捐贈到貨量比政府買的多。南韓會去簽國與國疫苗共享協議、會全世界搶疫苗 ，而政府該去催自購疫苗到貨也没人管；人民救急要現金，政府卻強塞時機不對、用途受限、效果有限的「五倍券」，還跟人民討人情，說幫你付了1000元，「臉皮比地球表面還厚」。