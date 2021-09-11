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槍煞擄4司機逼老闆還債　特警攻堅1肉票失蹤：遭押去做苦工

▲黃姓男子等5人駕駛3部自小客車至四湖鄉停車場，將四輛砂石車電瓶拔出並押走4名司機要脅砂石車業者陳姓男子出來面對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃姓男子等5人將四輛砂石車電瓶拔出，並押走4名司機要脅砂石車業者陳姓男子出來面對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林四湖鄉前天發生一起債務糾紛擄人事件，臺西警分局9日凌晨獲報，指稱中正路有車輛遭毀損且不見司機，警方獲報趕往現場未發現人車，出動大批警力清查才發現多輛遭毀損砂石車於一處停車場中，經聯繫發現4名駕駛全被歹徒強押拘禁，警方一個多小時內武裝攻堅將人救出，訊後將全案移送法辦。

臺西警分局9月9日3時58分接獲報案，一名砂石車司機者指稱在四湖鄉中正路有砂石車遭毀損及多名司機遭擄走去向不明，更向警方表示，因赴外地且已遠離該處於高速公路上要去台北，請求警方儘速協助救人。

▲黃姓男子等5人駕駛3部自小客車至四湖鄉停車場，將四輛砂石車電瓶拔出並押走4名司機要脅砂石車業者陳姓男子出來面對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方攻堅後於租屋處起出造手槍1支、空氣手槍3支、子彈65顆、鋼瓶1支及毒品安非他命3小包約21.6公克及愷他命1小包約2公克。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方經多方清查後確認3名司機被歹徒持槍押至其他處所，專案小組立刻以武裝警力前往麥寮鄉新吉村，破門攻堅救出遭擄司機，這才發現主嫌黃男要求另1名司機開砂石車載著現場的鐵板到北部變賣，由其中1名嫌犯開車尾隨在後，而報案人即是遭令北上的司機，利用機會向警方報案。

▲黃姓男子等5人駕駛3部自小客車至四湖鄉停車場，將四輛砂石車電瓶拔出並押走4名司機要脅砂石車業者陳姓男子出來面對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於租屋處將現場3名歹徒帶回，另於北港鎮、新北市查獲另2名犯嫌。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局說明，該案起因為債務糾紛，案發時黃姓男子等5人駕駛3部自小客車至四湖鄉停車場，將四輛砂石車電瓶拔出並押走4名司機要脅砂石車業者陳姓男子出來面對，警方於租屋處將3名歹徒帶回，另於北港鎮、新北市查獲另2名犯嫌，起出造手槍1支、空氣手槍3支、子彈65顆、鋼瓶1支及毒品安非他命3小包約21.6公克及愷他命1小包約2公克。

警方偵訊後今天依妨害自由、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送雲林地檢署偵辦。

▲黃姓男子等5人駕駛3部自小客車至四湖鄉停車場，將四輛砂石車電瓶拔出並押走4名司機要脅砂石車業者陳姓男子出來面對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃姓男子等5人駕駛3部自小客車至四湖鄉停車場，將四輛砂石車電瓶拔出並押走4名司機要脅砂石車業者陳姓男子出來面對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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