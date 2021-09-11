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國1休旅車追撞「衝進大貨車底盤」駕駛受困　原因曝光

▲▼國道1號彰化路段深夜小客車追撞大貨車。（圖／國道三隊提供）

▲國道1號彰化路段深夜小客車追撞大貨車。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、唐詠絮／彰化報導

薛姓男子10日深夜開休旅車走國道一號南下彰化埔鹽路段時，疑似外側道路施工，前方一輛營業大貨車減速，他反應不及撞上，整輛車插進大貨車車尾。警消到場搶救卡在車內的薛男，幸運的只有擦挫傷，無生命危險。警方表示，雙方無酒駕，肇事原因有待釐清，也呼籲民眾行駛國道要保持安全車距，以策安全。

▲▼國道1號彰化路段深夜小客車追撞大貨車。（圖／國道三隊提供）

▲國道1號彰化路段深夜小客車追撞大貨車。（圖／民眾提供）

▲▼休旅車撞上營業大貨車，整車插進車尾。（圖／彰化踢爆網提供）

▲休旅車撞上營業大貨車，整車插進車尾。（圖／彰化踢爆網提供）

國道一號南下208.4公里，也就是彰化埔鹽路段，11日深夜11點多發生一起車禍，36歲薛姓男子駕駛一輛深色休旅車行經該路段時，發現前方營業大貨車煞車，反應不及就直接追撞上由46歲陳姓男子駕駛的大貨車尾，整輛車插在車底下。剛好附近有在施工，工作人員見狀立刻通報警方與119。

消防隊到場後，發現薛男夾在車內，警方先將全線封閉，消防人員也立刻用破壞器材破壞車體，將意識清楚，全身擦挫傷的薛男順利救出送醫，治療後幸運無大礙。

國道三隊表示，經酒測排除雙方駕駛酒駕，由於該路對外側正在進行經常性施工，可能大貨車看到前方施工減速變換車道，小客車疑似未保持安全距離就撞上。肇事原因仍有待釐清。

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