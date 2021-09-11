彰化5村長收賄判刑遭解職！全由妻子代理到任滿　公所說話了

▲彰化縣議員施嘉華買票判刑被解職。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

2018年大選，彰化縣議員第三選區當選人施嘉華的父親涉嫌拿現金以500元向選民買票，包括6村長及99名鄰長等160人涉案，除了下犁村長需要補選外，有5村長上訴到最高法院今年7月判刑定讞，由於所餘任期未滿2年，公所直接派任遭解職的村長妻子接任村長，引發地方議論。

回顧當年案情，彰化地院2019年7月3日進行一審判決，認為施父籌措大筆金錢從事有計畫的買票，參與選務甚深，雖不是施本人買票，但施父為至親、自行出資買票賄選行為確定，判施當選無效，台中高院駁回上訴，當選無效定讞，由民進黨籍王國忠遞補。

▲彰化線西鄉5村長判刑解職，公所全派妻子接任。（圖／翻攝自線西公所官網）

線西鄉有8村，有6村長被依違反公職人員選舉罷免法遭到判刑，下犁村長黃燿櫄在一審時坦承犯行，獲緩刑、但褫奪公權4年，沒有再上訴，依規定必須辦理補選。

其餘德興、頂庄、溝內、塭仔、頂犁等5村長在一審時均不認罪，被彰化地方法院判刑1年10月，5人不服上訴到最高法院，被判刑1年10月、褫奪公權3年、緩刑4年定讞，所餘任期未滿2年，只要由鄉公所派任代理村長即可。

這5名村長解除職務後，但公所全派村長的妻子接任代理，遭到地方正反兩派人士非議，「難不成村內都沒人嗎，真的太誇張了」，但也有鄉民認為，村長被判刑更是無辜阿，妻子或子女接任沒有不可，但公所對此強調，一切依法辦理。

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