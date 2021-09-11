璨樹進逼光臨藝術節喊卡　竹市下午2點進入陸警範圍！全面備戰

▲璨樹颱風來勢洶洶，全台各地嚴陣以待。（圖／氣象局）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長林智堅今（11）日上午主持災害應變中心二級開設工作會議時表示，新竹市這次受到的風雨雖較過去的小一些，但仍不容忽視，預估明天至後天受到颱風影響最鉅，下午將發布陸上颱風警報，提醒市民減少不必要的出門。

林智堅受訪時表示，新竹市陸警大約會在下午2點左右發布，跟據資料預測，新竹市區風量和雨量相對過去會較為小一些，竹市主要影響時間應落在明天到後天的凌晨左右，最大雨量預估到20~40mm、瞬間陣風可能到6~7級。

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林智堅提醒民眾，及早做好防颱準備、切勿掉以輕心，市府也要求相關單位，務必對防汛工作做更詳細的清查，容易積、淹水處，抽水機一定要如實運作，排水系統一定要保持順暢，另外也跟工務處、農田水利處新竹管理局以及二河局，要保持聯繫暢通，對於相關閘門口，該開則開，該關則關，一定要落實。

林智堅也呼籲民眾盡量減少不必要外出，而這幾日舉行的「新竹光臨藝術節」，在新竹公園、中央公園都有一些藝術家作品的展出，因為颱風的關係，今、明2日將暫停舉行。

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