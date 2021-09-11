史上僅5例！璨樹48小時竄飆「超級颱風」　氣象專家也驚呆

▲氣象局長鄭明典表示，璨樹颱風很結實，現在又結合外圍雲系「璨樹變大了！」（圖／翻攝自鄭明典臉書）

文／中央社

菲律賓當局預測，颱風璨樹侵襲菲國東北部恐掀起2.5至10公尺巨浪，警告當地民眾加固房屋。此外，氣象專家也對璨樹在48小時內升級成超級颱風表示驚訝，稱過去僅有5例。

菲律賓氣象局預估，颱風璨樹約於今天稍晚擦過菲國東北角。

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菲國氣象局警告，居民人數約3萬5000的聖安娜鎮（Santa Ana）和巴布延島（Babuyan Islands）東部恐遭遇「毀滅性」強風；波濤洶湧的海面會掀起2.5至10公尺巨浪。

菲國呂宋島東北部卡加延省（Cagayan）省長已下令，除第一線服務人員以外，政府和私部門員工都應該待在家裡，並「加固」房屋。

璨樹於6日在關島和菲律賓之間海域生成後，轉變成強大風暴的速度之快，令氣象學家感到驚訝。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）研究員李奧（Sam Lillo）在推特（Twitter）表示，璨樹在48小時內，從低氣壓躍升為相當於美國五級颶風的超級颱風。

李奧指出，這世紀以來，除璨樹之外，只有5個風暴在2天內從低氣壓躍升為超級颱風。

璨樹的風速在短短48小時內，從每小時30英里上升到160英里。

科學家長期以來警告，由於人為造成氣候變化，導致地球變溫暖，颱風正變得越來越強大，增強速度也越來越快。

此外，由於璨樹尺寸小，颶風專家馬斯特斯（Jeff Masters）表示：「小型熱帶氣旋的強度變化非常快速，（可能）增強也（可能）減弱。」

法新社報導，香港天文台預測，璨樹在12日靠近台灣東南岸的時候，將從超級颱風減弱為強烈颱風。