「陸警範圍擴大」17縣市警戒！璨樹「減弱成中颱」中心環流仍超猛

▲璨樹颱風減弱，對台影響仍大。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

璨樹颱風減弱為中度颱風，暴風圈已進入恆春半島，中央氣象局擴大陸上颱風警報警戒範圍，除基隆、台北外，全台本島共17縣市都在陸警範圍內，預計今日基隆北海岸、東半部雨勢越晚雨越大，明天北部、東北部則有豪雨以上等級降雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，璨樹於11時減弱為中度颱風，北上過程中仍會減弱，但仍是較強的中度颱風，暴風圈已開始影響南端陸地，且颱風結構紮實，颱風中心經過的地方要注意強風暴雨巨浪，目前花東、恆春半島、綠島、蘭嶼風雨增大，氣象局也擴大陸警警戒範圍，全台共17縣市都是警戒範圍。

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▲▼璨樹颱風陸上警報警戒範圍涵蓋17縣市。（圖／氣象局）

受到颱風環流影響，花東、恆春已出現每小時30到40毫米的雨勢，中部、北部目前天氣穩定，各地氣溫偏高，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼陸續有雨，且今日越晚雨勢越大，也會出現局部大雨或豪雨。

今晚開始各地山區、西半部開始斷續有雨，明日各地都有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部、各地山區都有大雨或豪雨，北部、東北部有豪雨以上等級降雨。

▲璨樹颱風中心環流風雨很強。（圖／翻攝自RAMMB）

臉書專頁天氣風險表示，璨樹受到呂宋島的地形破壞，颱風目前正在努力重整環流。颱風東側的眼牆正在發生密集的閃電落雷訊號，颱風暴風圈目前已經進入恆春半島。綠島蘭嶼、花東、恆春的風雨正在逐漸增強中。下午後宜蘭、大台北東側也會開始有一陣陣風雨。

臉書專頁天氣即時預報表示，依照各國預測，颱風目前以「不登陸、東部近海北上」為主，最大影響時間為「周六晚到周日白天」。東部、恆春半島、北部今天整天有陣風、陣雨，且「越晚風雨越大」。

而西半部因中央山脈擋住大部分的氣流後，西半部(新竹以南)位於「弱風尾流區」，因此是「熱、空氣差」，或甚至可能有焚風，預計周日上午西半部風雨也會陸續增大。未來36小時東部、北部、恆春半島要注意風雨，尤其蘭嶼、綠島將被颱風核心掃過，需特別留意。