改造社區老幼稚園　自然材料、天窗光線把教室變森林

文／瘋設計

近來，以創新設計聞名的 HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro，又推出新作。該作品是一座位於神奈川縣厚木市一塊空地上、已成立 42 年的 幼稚園 改造計畫。設計團隊說，這個見證了好幾代在地人的成長，所以用森林的概念改造教室 ，象徵生生不息。

隨著時代變遷，人們對教育空間的需求不斷改變，建築與防震相關法規也持續更新，幼稚園基於校園安全的考量，決定以更創新的設計重新改造校園，才有了如今更符合現代需求的避風港。

原有建築中央有一個 5 公尺寬的大走廊，設計團隊利用流動設計進行了重新佈局，但同時仍保有原建築的部分設計，保存歷年來師生的共同記憶。

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設計團隊考量到傳統校園較為封閉，為了讓師生在其中人有更多連接、有更多機會遇見彼此，因此將建築劃分為兩層，增加了一系列開放屋頂區域。

同時，基於日本的氣候濕熱，為了減少燈光的使用，團隊也在開放的公共區域設置了天窗，不僅提供充足的光線，還可以促進通風、防止周圍過熱，也能減少空調的使用機會，為下一代提供了節能建築設計典範...

圖文來源：ArchDaily

（完整文章請看瘋設計）

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