車手法院外遭擄走　黑布矇眼毆打+電擊！4煞下場曝

▲▼林姓詐騙車手去年8月在南投地院外遭擄走強押上車，法院判施暴4人1年3月不等徒刑。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／南投報導

南投一名林姓詐騙車手去年8月到南投地方法院出庭，結束後被5名男子噴辣椒水，再被強押上車，5人在車上以黑布矇閉林的雙眼，以束帶繫綁雙手，接著載往霧峰山區毆打、電擊，南投警方陸續循線逮捕4人到案，地院今天依剝奪他人行動自由罪，分別判處黃男4人1年至1年3月不等徒刑。

南投地院表示，黃偉倫與林姓被害人因有金錢糾紛，去年知悉林男8月17日下午將到法院開庭，遂與朱男、羅男、黃男及張男等人，分別駕駛二車至法院圍牆外停車格等候，待林男開庭結束欲搭車離去際，由黃、羅2人朝林噴灑辣椒水，再由另名黃、張2人強押上車，行車途中再以黑布將林男雙眼矇閉，及以束帶繫綁林的雙手。

一行人開車到霧峰區省議會後方山區，由黃偉倫徒手毆打並持電擊棒電擊林男，要求妥善處理債務，不要亂講話，否則將對其不利等語，後來黃男獲知有人報警，遂要求另名黃男開車送林返回南投，結果途中遭警查獲。

法院審理結果，被告4人均坦承犯行，涉及妨害自由事證明確，將4人依剝奪他人行動自由罪判處，黃男，累犯，有期徒刑1年3月；朱男，有期徒刑1年；張男，累犯，有期徒刑1年1月；羅男，有期徒刑1年。

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