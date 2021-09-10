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煮「超香蘑菇湯」！祖孫3人喝完中毒亡　2貓咪喝剩湯也慘死

專家呼籲山中的菇類不要隨便食用。（圖／翻攝梅州電視民生820）

▲山上的菇類不要隨便食用。（圖／翻攝梅州電視民生820）

圖文／CTWANT

菇類的口感相當特別，許多人都很喜歡吃。但是，山裡的菇類和市售種類不同，有些具有強烈的毒性，千萬不要輕易嘗試！上週大陸廣東省梅州市平遠縣一名婦人上山採蘑菇回家煮食，結果一家祖孫三人都中毒身亡，就連兩隻喝了蘑菇湯的貓咪也不幸斃命。

據《梅州電視民生820》報導，這起不幸的中毒案件發生在9月3日，一名林姓婦人本來就有進山摘採山菜的習慣，但當天採回來的蘑菇卻和平時的品種不同。有村民看了好心提醒、建議她不要吃，但她還是用這些蘑菇煮了一鍋湯。

當地盛產紅菇，但死者當天採回的紅菇外型和平時食用的不同。（圖／翻攝梅州電視民生820）

▲當地盛產紅菇，但死者當天採回的紅菇外型和平時食用的不同。（圖／翻攝梅州電視民生820）

這鍋蘑菇湯最後導致林婦一家祖孫三人中毒而死，而且他們將喝剩的湯給家中的兩隻貓咪喝，結果貓咪也難逃一死，讓外界不勝唏噓，並訝異竟有毒性最強的菇類。

專家找出多種有毒的菇類。（圖／翻攝梅州電視民生820）

▲▼專家找出多種有毒的菇類。（圖／翻攝梅州電視民生820）

專家找出多種有毒的菇類。（圖／翻攝梅州電視民生820）

當地數個相關單位決定將這些菇類找出來，讓民眾方便辨別，以免再次發生誤食中毒事件。其中一種有香味的蘑菇，烘乾後和可食用紅菇外型相似，但卻是「臭紅菇」的其中一種，吃了會嘔吐、拉肚子。

專家入山4小時就找到了幾十種菇類，其中許多都含有毒素，甚至是致死率很高的「白毒鵝膏菌」。由於當地盛產紅菇，但專家至少發現其中一種有毒，而且其中一種還是劇毒的「亞稀褶紅菇」，致死率達70％，推測死亡的家庭就是食用了這種蘑菇。

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