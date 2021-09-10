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LIVE／17:30陸警！璨樹強度達巔峰　氣象局最新說明

生活中心／台北報導

強烈颱風璨樹再度增強，暴風圈半徑擴大至200公里，中央氣象局證實，以目前路徑來看確實距離東台灣很接近，屆時東部將會位處七級風暴風半徑內，因此未來兩天放颱風假機率非常高。氣象局預計17:30發布陸上颱風警報並召開記者會說明。

璨樹下午2點的中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約530公里的海面上，以每小時17轉13公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒58公（約每小時209公里），相當於17級風。氣象局資深預報員徐仲毅表示，璨樹過去幾小時內強度明顯增強，暴風圈半徑也擴大至200公里，接近台灣時將是強颱下限或中颱上限。

臉書專頁天氣風險稍早表示，璨樹「清晰的風眼與渾厚的對流雲系絲毫沒有拖泥帶水，是一顆非常強的颱風」，且現在是颱風強度最巔峰的時期，也偵測到密集閃電訊號。氣象局長鄭明典指出，璨樹雲系的日夜變化相當明顯，連續3天大約就是在今日上午8時前後，眼牆雲系發展到最均勻完整的階段，而璨樹今天針眼不見了，變成稍微大一點的颱風眼。

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▲▼璨樹颱風。（圖／氣象局）

▲璨樹颱風增強，暴風圈又擴大。（圖／氣象局）

▲▼璨樹颱風。（圖／氣象局）

▲璨樹颱風周末影響台灣。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天開始受到颱風環流影響，入夜後東半部陸續有雨，明日下半天影響更明顯，基隆北海岸、東半部、恆春半島防強風豪雨，其他地區以午後降雨為主，越晚雨勢越明顯。

周日中部以北、宜花、各地山區有大雨或豪雨，北部、東北部有豪雨以上等級降雨，明日風力、雨勢漸增，周日風雨最明顯。颱風中心附近將有12級強陣風，需小心防範。

▲▼璨樹颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

▲璨樹颱風強度很強，各地都有強風豪雨。（圖／翻攝自RAMMB）

徐仲毅說明，氣象局將於下午5點30分發布陸上颱風警報，颱風路徑很接近東部陸地，全台都在暴風圈範圍內，各地均須防範強風豪雨，而預計下午陸警後18小時，暴風圈就會接觸南台灣陸地。

徐仲毅指出，依照目前路徑來看，颱風的確離東台灣很接近，加上暴風圈又擴大，東台灣會在七級暴風半徑內，因此未來兩天放颱風假機率很高。

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