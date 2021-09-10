LIVE／璨樹「緊貼台灣」暴雨攻北東　氣象局最新說明

生活中心／台北報導

強烈颱風璨樹逐漸靠近台灣，周末兩日影響台灣，其中北部、東半部雨勢最猛烈，可能有豪雨以上等級降雨，今晚開始東半部陸續有雨。氣象局預估傍晚5點30分發布陸上警報，也將於下午2時40分召開記者會說明颱風最新動態。

璨樹上午位於鵝鑾鼻南南東方580公里海面上，接近台灣是預計會是強颱下限或中颱上限，對巴士海峽、東南部海面已構成威脅。基隆北海岸、東半部、恆春半島、中南部、金門可能有長浪。

氣象局指出，今日仍是太平洋高壓影響天氣，各地高溫炎熱，普遍高溫約33到35度，雙北、桃園、東半部、金門有機會36度以上，新北、宜蘭、花蓮等地已有36度以上高溫，今晚開始颱風逐漸靠近，東半部、恆春半島雨勢漸增。

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▲氣象局預計將於17:30針對颱風璨樹發布陸上警報。（圖／氣象局）

▲璨樹颱風周末影響全台。（圖／翻攝自RAMMB、氣象局）

明日颱風開始影響，颱風將沿著東部外海北上經過台灣，基隆北海岸、東半部、恆春半島、南部將是降雨熱區，其他地區有午後陣雨，入夜後各地雨勢越來越大，東半部、恆春半島將有大雨或豪雨。

周日天氣最不穩定，各地有陣雨或雷雨，中部以北、宜蘭、花蓮有大雨或豪雨，南部及東南部山區也會有大雨或豪雨。周一後颱風遠離，降雨則會逐漸緩和。

▲今晚開始東半部先有雨，周末北東雨勢最大。（圖／記者李毓康攝、氣象局）